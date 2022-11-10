Ankara'da ulaşım çileye döndü! CHP'li Mansur Yavaş'ın beceriksizliği: Metro arızası sonrası gelen otobüsler de bozuk çıktı

ÜNAL: "METRO ARIZASI NEDENİYLE BUGÜN ANKARALILAR YOLLARDA KALDI"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Metro arızası nedeniyle bugün Ankaralılar yollarda kaldı... Sayın Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da, ulaşım problemi büyüyerek devam ediyor. Bu konuda ciddi bir master planına ihtiyaç var ama maalesef CHP idaresindeki ABB'de ne öyle bir niyet var, ne de öyle bir vizyon sözkonusu." dedi.