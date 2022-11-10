Ankara'da ulaşım çileye döndü! CHP'li Mansur Yavaş'ın beceriksizliği: Metro arızası sonrası gelen otobüsler de bozuk çıktı

Ankara'da metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametindeki metro hattında sabah meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu.
ANKARA'DA ULAŞIM ÇİLESİ | VİDEO İZLE
Trenden inen yolcuların mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerinde EGO otobüs seferleri başlatıldı, yolcular otobüslere yönlendirildi.
CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ
Vatandaşlar, okul ve işyerlerine gitmekte zorlandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli sayıda otobüs tahsis etmemesi yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.
ÜNAL: "METRO ARIZASI NEDENİYLE BUGÜN ANKARALILAR YOLLARDA KALDI"
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Metro arızası nedeniyle bugün Ankaralılar yollarda kaldı... Sayın Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da, ulaşım problemi büyüyerek devam ediyor. Bu konuda ciddi bir master planına ihtiyaç var ama maalesef CHP idaresindeki ABB'de ne öyle bir niyet var, ne de öyle bir vizyon sözkonusu." dedi.