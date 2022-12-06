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    • 06.12.2022 11:47
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    Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun skandal "Gazi Meclis" açıklaması! TBMM Başkanı Şentop: Büyük bir saygısızlık

    Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'ye yönelik, "Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları" açıklamasına tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kim yaparsa yapsın, büyük bir saygısızlık" açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu’nun ’Gazi Meclis’ açıklamasına tepki

    Son dakika haberi... Bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gazi Meclis'i de hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları. Meclis'i feshetme yetkisini Erdoğan'a siz vermediniz mi?" diyerek AK Parti ve MHP kürsülerine sataştı.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösterek, "Önce TBMM milli mücadeleyi yöneten Meclis'tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Bu Meclisimizin gazilik ünvanını tesadüfen elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca direnişte bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu Meclis'e hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlamenetoya saygı göstermiyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz? Kim söylerse söylesin bu büyük bir saygısızlıktır. Eleştirilecek konular olabilir ama bu Meclis'e karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmemesi mümkün değil. Burası kişisel mekanlarımız değil. Burası milletimizin mekanıdır. Milletimizi temsil edenlerin bulunduğu mekandır. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir" açıklamasında bulundu.

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