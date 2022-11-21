Hem suya indirim hem de yardımlar yok! Mansur Yavaş itiraf etti: Siyasi malzeme olarak kullandık

2019'daki yerel seçimlerde su için "Allah'ın nimeti" ifadelerini kullanan Mansur Yavaş'ın CHP, İYİ Parti ve HDP oylarıyla göreve gelmesinin ardından peş peşe zamlar yapması büyük tepki görüyordu. Son olarak en pahalı suyu tüketen Ankara'nın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde itiraf gibi açıklamalar yaşandı.
ABB Kasım ayı Meclis Toplantısında iddialara yanıt veren CHP'li Mansur Yavaş bütçeden ziyade toplantı boyunca Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın iddialarına yanıt verirken zaman zaman tartışma yaşandı.
SUYA İNDİRİM UYGULANMAMASINA RAĞMEN YARDIMLARI KESTİ
Suda indirim yapılmadığını Meclis oturumunda da söyleyen ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Siz bilboardlara çıktınız, dediniz ki, "Su fiyatlarını yarıya indirdiniz, yardım yapamayacağız." Mesaj attınız. Dediniz ki, "Cumhur İttifakı bizi mağdur etti." Bu karda, kışta, kıyamette insanların kömürünü bu gerekçeyle kestiniz. Eti veremeyeceğinizi ifade ettiniz. Soruyorum başkanım, bir tek kuruşluk indirim yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız neden yüzde 50 indirim diye bilboardlara çıktınız? Ben bunun yalan olduğunu söyledim. Eğer bu bilgi doğruysa ben yalan söylüyorum. Eğer bu bilgi yanlış ise ortada bir yalan var ve bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadelerini kullandı.
YAVAŞ 'İNDİRİM' YALANINI KABUL ETTİ
ABB Başkanı Mansur Yavaş da, indirim yapılmadığını şu sözlerle kabul etti; "Meclis kararı alındı mı? Uygulandı, uygulanmadı. Meclis kararı alındı. Eğer biz bu kararı uygularsak ne olur. Uygulamamaya karar verdik."
"YARDIMLARI SİYASİ MALZEME OLARAK KULLANDIK"
"Bu konu siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil" diyen Burhan'a, "Yardımları siyasi malzeme olarak kullandık" diye cevap verdi.