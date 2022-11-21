Hem suya indirim hem de yardımlar yok! Mansur Yavaş itiraf etti: Siyasi malzeme olarak kullandık





YAVAŞ 'İNDİRİM' YALANINI KABUL ETTİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş da, indirim yapılmadığını şu sözlerle kabul etti; "Meclis kararı alındı mı? Uygulandı, uygulanmadı. Meclis kararı alındı. Eğer biz bu kararı uygularsak ne olur. Uygulamamaya karar verdik."





"YARDIMLARI SİYASİ MALZEME OLARAK KULLANDIK"

"Bu konu siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil" diyen Burhan'a, "Yardımları siyasi malzeme olarak kullandık" diye cevap verdi.