CHP'nin fonladığı Halk TV'de anket oranlarını duyan mangırların yüzü düştü!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı üzerinden derin tartışmalar yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün, "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kılıçdaroğlu'nun söyleminden bir gün önce katıldığı canlı yayında, CHP liderine kapıyı kapatarak adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, "Bu iki isim olursa 'hayır' demeyiz" demişti.
CHP'NİN KANALI HALK TV'DE 'AK PARTİ'NİN OYLARI ARTIYOR' DENDİ: YÜZLER DÜŞTÜ
Bu akşam saatlerinde aynı kanalda yayınlanan programa konuk olan Yöneylem Araştırma Şirketi koordinatörü Derya Kömürcü, yaşananlar neticesinde AK Parti'nin oylarının arttığını, CHP'nin oylarının ise gerilediğini açıkladı.
Söz konusu anlarda Halk TV'nin sunucularının yüzlerinin düştüğü görüldü.