6 benzemezi ve gölge ortaklarını çıldırtacak anket sonuçları! AK Parti 10 günde bir 1 puanlık bir artış sağladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 2023 yılındaki adaylık üzerinden birbirine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda çalışmalarına hız verirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP liderinin adaylığına kesin olarak karşı çıkıyor..
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İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını belirterek, adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini öne çıkardı. Akşener katıldığı canlı yayında, iki ismin aday olması durumunda destek vereceklerini belirterek, aksi durumlarda ise kendi adaylarını çıkarabileceklerini söylemişti. İttifakın gizli ayağı HDP ise, İmamoğlu ve Yavaş'ın ikiyüzlü olduğunu vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakmışlardı.
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GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.