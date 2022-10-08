6 benzemezi ve gölge ortaklarını çıldırtacak anket sonuçları! AK Parti 10 günde bir 1 puanlık bir artış sağladı





CHP VE İYİ PARTİ'NİN OYLARININ TOPLAMI AK PARTİ ETMİYOR

Vatandaş talep eğrisi büyük yatırımlar bittikten sonra bireysel taleplere yöneldi. 3 ayda AK Parti oyları neredeyse seçimlerde aldığı oylara yaklaştı. Bugün son 3 aydır AK Parti her 10 günde bir 1 puan üzerine koydu. TOKİ projesinin 2 puan etkisi oldu AK Parti'nin.

AK Parti 39-40, CHP 22-23, İYİ Parti 11-12 bandına doğru geriledi. MHP'de biraz bir yükseliş var. HDP'de de bir yükseliş var. CHP'nin 3 ay önce 26,5 oyu 22'lere düştü. Daha çok CHP'de erime var. İlk kez İYİ Parti'de erime gözüktü. CHP'nin rolü burada çok büyük. CHP medyası İYİ Parti'yi baş tacı ediyordu. 1 ay, 40 gündür CHP medyasında İYİ Parti'yi gören yok. Onlar için zor bir dönem başlıyor.

MHP'nin mitingleri ve motivasyonları yükselirse makas değişimi olabilir İYİ Parti ile arasında. 2 ay daha siyasi atmosfer böyle devam ederse. Seçimlerdeki oylar tabloda gözükmeye başlar. 2018 seviyelerine oluşur.



Zafer Partisi 1 puanı CHP'den 0.7 de İYİ Parti'den alıyor. Ali Babacan (DEVA Partisi) 1.2, Saadet Partisi 0.6, Ahmet Davutoğlu (Gelecek) 0.5, Demokrat Parti de 0.3 oy alıyor."