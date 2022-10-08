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    • Güncel
    • 09.10.2022 02:13
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    • 09.10.2022 02:18
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    6 benzemezi ve gölge ortaklarını çıldırtacak anket sonuçları! AK Parti 10 günde bir 1 puanlık bir artış sağladı

    Seçime sayılı bir zaman kala 6 benzemez henüz adayını açıklamayadı. A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programına konuk GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken parti parti anket sonuçlarını açıkladı. AK Parti'nin son dönemde hayata geçirdiği icraatları neticesinde her 10 günde bir 1 puanlık bir artış sağladığını ifade eden Aktaş, CHP ve İYİ Parti arasındaki kavganın oy oranlarını düşürdüğünü belirtirken, İYİ Parti ve CHP'nin toplamının AK Parti'ye denk olmadığını açıkladı.

    Güncel anket sonuçları

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 2023 yılındaki adaylık üzerinden birbirine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda çalışmalarına hız verirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP liderinin adaylığına kesin olarak karşı çıkıyor..

    6 BENZEMEZİ ÇILDIRTACAK SONUÇLAR | VIDEO

    İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını belirterek, adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini öne çıkardı. Akşener katıldığı canlı yayında, iki ismin aday olması durumunda destek vereceklerini belirterek, aksi durumlarda ise kendi adaylarını çıkarabileceklerini söylemişti. İttifakın gizli ayağı HDP ise, İmamoğlu ve Yavaş'ın ikiyüzlü olduğunu vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakmışlardı.



    AK PARTİ'NİN OYLARI 10 GÜNDE BİR 1 PUAN ARTTI
    GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



    AK Parti'nin son dönemde hayata geçirdiği icraatları neticesinde her 10 günde bir 1 puanlık bir artış sağladığını ifade eden Aktaş, CHP ve İYİ Parti arasındaki kavganın oy oranlarını düşürdüğünü söyledi.



        Aktaş, 2018'deki seçimlere vurgu yaparak, "Siyasal atmosfer böyle giderse, 2018'deki seçimlere benzer bir sonuç" göreceğiz diyerek Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanma çizgisinde olduğunu belirtti.



        "KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA İYİ PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK"
        İşte Aktaş'ın merak uyandıran o açıklamalarının tamamı:



        "Altılı masada iki tane parti var. Bunu altılı olarak değerlendirmemek lazım. Yeni kurulan partiler ve Saadet Partisi, CHP'nin çatısına sığındığı için toplum onlara kırmızı kart gösterdi. Masadaki 4 partinin oyu yüzde 3 bile etmiyor. CHP ile İYİ Parti arasında 3-4 aydır süren ağır bir savaş var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı belli olduktan sonra İYİ Parti 1 ay konuşmadı. Biz 1. Parti olacağız diyerek CHP'ye meydan okumaydı. Yüzde 12-13, bugün daha aşağılarda oy alan bir parti 3 kat oy alacak ki AK Parti'nin oylarına yaklaşsın. Bazı araştırma şirketleri yüzde 20 olarak göstermeye başladılar, bizim dediğimiz aday olacak dediler. İmamoğlu ve Yavaş aday olacak dediler. Kılıçdaroğlu adaylığında ısrarcı. Bence bu 2 parti bu meseleleri konuşmuyorlar. Kim aday olsun konusunu gündeme getirmiyorlar, masaya oturup kalkıyorlar, dereden tepeden konuşuyorlar.



            HDP'nin pozisyonu CHP için şöyle; Kılıçdaroğlu için HDP'nin desteği mi İYİ Parti'nin desteği mi daha güvenli diye sorulursa bence HDP denecektir. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşirse, ya kendi adaylarını ya da belediye başkanlarından birisini aday gösterecek.


            "MUHALEFETİ CİN ÇARPMIŞ GİBİ SİYASET ÜRETEMEME ÇARPACAK"
            İkinci tura kalırsa seçim, CHP 4 elle HDP'li tutmaya çalışıyor. CHP refleksi açısından rasyonel. Geçtiğimiz ay CHP entelektüelleri medyacıları dediler ki, "Masayı deviren masanın altına kalır" bu İYİ Parti'ye tehditti. Akşener de "Ben borcumu ödedim" dedi.

            Benim öngörüm şu, dikkat ederseniz başörtüsü ile alakalı Akşener'in verdiği mesaj bugünün mesajı değil. Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak. CHP'nin başka yola sapma şansı yok. Akşener kendi refleksini gösterecek.

            Aday bulunabilir, dış güçlerle arkadaşlık yapılabilir. Hani cin çarpmış denir ya yarın da muhalefeti siyaset üretememe çarpacak.

            HDP-İYİ Parti kavgası, CHP-İYİ Parti kavgası. Bu arada AK Parti memur maaş zamları, elektrik borçlarının silinmesi, öğrenci ve çiftçilere destek, asgari ücret derken yağmur gibi yağdırmaya başladı.



            CHP VE İYİ PARTİ'NİN OYLARININ TOPLAMI AK PARTİ ETMİYOR
            Vatandaş talep eğrisi büyük yatırımlar bittikten sonra bireysel taleplere yöneldi. 3 ayda AK Parti oyları neredeyse seçimlerde aldığı oylara yaklaştı. Bugün son 3 aydır AK Parti her 10 günde bir 1 puan üzerine koydu. TOKİ projesinin 2 puan etkisi oldu AK Parti'nin.

            AK Parti 39-40, CHP 22-23, İYİ Parti 11-12 bandına doğru geriledi. MHP'de biraz bir yükseliş var. HDP'de de bir yükseliş var. CHP'nin 3 ay önce 26,5 oyu 22'lere düştü. Daha çok CHP'de erime var. İlk kez İYİ Parti'de erime gözüktü. CHP'nin rolü burada çok büyük. CHP medyası İYİ Parti'yi baş tacı ediyordu. 1 ay, 40 gündür CHP medyasında İYİ Parti'yi gören yok. Onlar için zor bir dönem başlıyor.

            MHP'nin mitingleri ve motivasyonları yükselirse makas değişimi olabilir İYİ Parti ile arasında. 2 ay daha siyasi atmosfer böyle devam ederse. Seçimlerdeki oylar tabloda gözükmeye başlar. 2018 seviyelerine oluşur.

            Zafer Partisi 1 puanı CHP'den 0.7 de İYİ Parti'den alıyor. Ali Babacan (DEVA Partisi) 1.2, Saadet Partisi 0.6, Ahmet Davutoğlu (Gelecek) 0.5, Demokrat Parti de 0.3 oy alıyor."
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            Haberler Güncel 6 benzemezi ve gölge ortaklarını çıldırtacak anket sonuçları! AK Parti 10 günde bir 1 puanlık bir artış sağladı
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