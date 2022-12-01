Son seçim anketi sonuçları açıklandı: Başkan Erdoğan rakiplerine fark attı!

6'lı masadaki adaylık krizi sürmeye devam ederken, Cumhur İttifakı peş peşe hayata geçen proje ve düzenlemelerle rüzgarı arkasına aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN RAKİPLERİNE FARK ATTI
6'lı masanın millete hiçbir proje sunamaması karşısında asgari ücret artışı, toplu konut hamlesi, sözleşmeli personele kadro, EYT sorununun çözüme kavuşturulması, dış politikadaki başarılı diplomasi, terörle etkin mücadele gibi başlıklarda farkını ortaya koyan Başkan Erdoğan anketlerde rakiplerine fark attı.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas,""Kimin cumhurbaşkanı olmasını istiyorsunuz?" sorusuna 3 ay önce "Erdoğan" cevabını verenlerin oranı yüzde 42 civarındaymış. Bugün ise rakam yüzde 49'a çıkmış. İkinci sırada yüzde 16 ile Kılıçdaroğlu geliyor. Kemal Bey'i ise sırasıyla Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş takip ediyor. İmamoğlu artık hayallerini 2028'e ertelemiş görünüyor." ifadelerini kullandı.
İşte Barlas'ın bugünkü yazısı;
SON ANKETTEN ŞAŞIRTAN SONUÇLAR
GENAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketi sonuçları elime ulaştı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın da bu anket sonuçları konusundaki analizleri oldukça çarpıcı. İhsan Aktaş'a göre, kamuoyunun yakından takip ettiği gibi 6 ay önce büyük bir rüzgârı arkasına alan Millet İttifakı'na yönelik son dönemde büyük bir güvensizlik meydana gelmiş.
Önce HDP ve İyi Parti kavgası, sonrasında İyi Parti ile CHP arasındaki fikir ayrılıkları... Meral Akşener ve bazı İyi Partili yöneticilerin CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki sert açıklamaları, Millet İttifakı'nın görünen ve görünmeyen üyeleri arasında büyük bir güvensizlik oluşturmuş.
Hükümet cephesine gelince...