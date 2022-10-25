Tam 31 puan fark birden! İşte başkanlık yarışındaki son durum ve partilerin oy oranları…

2023 seçimlerine sayılı aylar kalırken, partiler seçim yarışında vitesi artırdı.
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında 2023 seçimlerine yönelik son seçim anketini açıkladı.
İhsan Aktaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
6 ay önce vatandaşlar, Millet İttifakı'ndan bir şey mi çıkar diye iktidarın oyunu biraz düşürdü ve CHP'nin oyunu yüzde 27'lere kadar çıkardı. İYİ Parti yüzde 14'ü gördü. HDP'nin oyu zaten biliyorsunuz ki genelde sabit oluyor.
BİR DÖNEM OYLAR EŞİTLENDİ
Bir dönem Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oyları eşitlendi. Rakibin kazanabilme ihtimali AK Parti için iyi oldu. Çünkü rakibin kazabilme ihtimali AK Parti'yi işi ciddiye almaya itti.
AK PARTİ'NİN OYLARI TEKRAR YÜZDE 40'LARA GELDİ
Son dört ayda marketlerdeki fiyatlar biraz toparladı, destekler arttı. Vatandaş, Millet İttifakı'nda aday konusunda bir ses çıkartmayınca, AK Parti'nin oyu bugün tekrardan yüzde 40'lara geldi.
CHP'NİN OYLARI DÜŞTÜ
CHP'nin oyları yüzde 23'lere düştü. Şehit ailesine küfredilmesi İYİ Parti'yi çok etkiledi ve İYİ Parti şu an yüzde 11 civarında. MHP'nin gösterili mitingleri geldi. Siyaset bir fotoğraftan ibarettir.