Tam 31 puan fark birden! İşte başkanlık yarışındaki son durum ve partilerin oy oranları…





BİR DÖNEM OYLAR EŞİTLENDİ

Bir dönem Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oyları eşitlendi. Rakibin kazanabilme ihtimali AK Parti için iyi oldu. Çünkü rakibin kazabilme ihtimali AK Parti'yi işi ciddiye almaya itti.



AK PARTİ'NİN OYLARI TEKRAR YÜZDE 40'LARA GELDİ

Son dört ayda marketlerdeki fiyatlar biraz toparladı, destekler arttı. Vatandaş, Millet İttifakı'nda aday konusunda bir ses çıkartmayınca, AK Parti'nin oyu bugün tekrardan yüzde 40'lara geldi.



CHP'NİN OYLARI DÜŞTÜ

CHP'nin oyları yüzde 23'lere düştü. Şehit ailesine küfredilmesi İYİ Parti'yi çok etkiledi ve İYİ Parti şu an yüzde 11 civarında. MHP'nin gösterili mitingleri geldi. Siyaset bir fotoğraftan ibarettir.