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    • 25.10.2022 23:31
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    • 26.10.2022 00:00
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    Tam 31 puan fark birden! İşte başkanlık yarışındaki son durum ve partilerin oy oranları…

    2023 seçimleri giderek yaklaşırken, partilerin yarışı da kızışıyor. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında 2023 seçimlerine yönelik son anketteki oy oranlarını paylaştı. 6 ay önceye göre oylarda büyük farkların olduğunu belirten Aktaş, başkanlık yarışındaki son durumu ve partilerin oy oranları açıkladı. Aktaş bir partinin özellikle oylarında artış olduğunun altını çizdi. İşte 2023 seçimlerine yönelik son seçim anketinin sonuçları...

    İşte son seçim anketi sonuçları

    2023 seçimlerine sayılı aylar kalırken, partiler seçim yarışında vitesi artırdı.


    Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında 2023 seçimlerine yönelik son seçim anketini açıkladı.



    İhsan Aktaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
    6 ay önce vatandaşlar, Millet İttifakı'ndan bir şey mi çıkar diye iktidarın oyunu biraz düşürdü ve CHP'nin oyunu yüzde 27'lere kadar çıkardı. İYİ Parti yüzde 14'ü gördü. HDP'nin oyu zaten biliyorsunuz ki genelde sabit oluyor.



    BİR DÖNEM OYLAR EŞİTLENDİ
    Bir dönem Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oyları eşitlendi. Rakibin kazanabilme ihtimali AK Parti için iyi oldu. Çünkü rakibin kazabilme ihtimali AK Parti'yi işi ciddiye almaya itti.

    AK PARTİ'NİN OYLARI TEKRAR YÜZDE 40'LARA GELDİ
    Son dört ayda marketlerdeki fiyatlar biraz toparladı, destekler arttı. Vatandaş, Millet İttifakı'nda aday konusunda bir ses çıkartmayınca, AK Parti'nin oyu bugün tekrardan yüzde 40'lara geldi.

    CHP'NİN OYLARI DÜŞTÜ
    CHP'nin oyları yüzde 23'lere düştü. Şehit ailesine küfredilmesi İYİ Parti'yi çok etkiledi ve İYİ Parti şu an yüzde 11 civarında. MHP'nin gösterili mitingleri geldi. Siyaset bir fotoğraftan ibarettir.



        ERDOĞAN EN YAKIN RAKİBİNE 31 PUAN FARK ATTI
        Şu an Erdoğan'ın oyu yüzde 48'lerde çıkıyor. Arkasındaki ilk aday yüzde 17 civarında. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın önünde çıkıyor.

        AK PARTİ VATANDAŞIN İHTİYAÇLARINI GÖRDÜ
        6 ay önce rüzgar muhalefetin yanındaydı ama şu an durum Cumhur İttifakı'na döndü. AK Parti vatandaşın ihtiyaçlarını gördü çok sayıda destek verdi.



        KONUT KAMPANYASI OYLARI ARTIRDI
        Konut kampanyası 6 ay önce açıklansa hiçbir önemi olmayacaktı. Konut projesi yüzde 2 oy getirdi AK Parti'ye. Muhalefetin masadaki çaresizliğini de vatandaşlar görmeye başladı.



        AK PARTİ'YLE BAŞ ETMEK ZOR OLACAK
        Seçime giderken AK Parti'nin yüzde 52-53 oyu olurdu ve kampanya sonrası oylar düşerdi. Ama ilk kez AK Parti arkadan destekli geliyor. Bundan sonra AK Parti'yle baş etmek zor olacak.



            HDP OYLARINDA ARTIŞ VAR
            HDP'de bir oy artışı var. CHP'den mi gidiyor bu oylar henüz bilmiyorum. Şu an Saadet ve Gelecek Partisi yüzde 0,5 oyu var. Deva Partisi'nin oyu yüzde 1 civarında. Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 2 civarında.

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            Haberler Güncel Tam 31 puan fark birden! İşte başkanlık yarışındaki son durum ve partilerin oy oranları…
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