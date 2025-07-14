Kim Milyoner Olmak İster'e 79 yaşındaki yarışmacı damga vurdu! Osmanlı sorusunun cevabına çok şaşırdı: "Aaaa!.."
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarına damga vuran dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitledi. Milyoner'in son bölümüne birbirinden renkli yarışmacılar damga vurdu. 79 yaşında yarışmaya katılan Rukiye Gülten Eraslan, Osmanlı sorusunda büyük şaşkınlık yaşadı. 79 yaşındaki yarışmacı "Hangisi tarih boyunca Topkapı Sarayı'nda görev almış mutfak çalışanlarının ünvanlarından biri değildir?" sorusunun cevabını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yaşananlar...
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