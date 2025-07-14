PODCAST CANLI YAYIN

Kim Milyoner Olmak İster'e 79 yaşındaki yarışmacı damga vurdu! Osmanlı sorusunun cevabına çok şaşırdı: "Aaaa!.."

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarına damga vuran dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitledi. Milyoner'in son bölümüne birbirinden renkli yarışmacılar damga vurdu. 79 yaşında yarışmaya katılan Rukiye Gülten Eraslan, Osmanlı sorusunda büyük şaşkınlık yaşadı. 79 yaşındaki yarışmacı "Hangisi tarih boyunca Topkapı Sarayı'nda görev almış mutfak çalışanlarının ünvanlarından biri değildir?" sorusunun cevabını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla son bölümde yine büyük ilgi gördü.

Takvim Logo

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan yarışmanın son bölümünde birbirinden renkli yarışmacılar sahne aldı.

Takvim Logo

Gecenin en dikkat çeken ismi ise 79 yaşındaki Rukiye Gülten Eraslan oldu.

Rukiye Gülten Eraslan 79 yaşında, Erzincan'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Lise mezunu olan Rukiye Hanım, emeklilik hayatının tadını çıkarıyor.

Takvim Logo

200 BİN TL DEĞERİNDE OSMANLI SORUSU

Enerjisiyle izleyicilerin sevgisini kazanan Eraslan, Osmanlı mutfağıyla ilgili gelen bir soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Milyoner'e 79 yaşındaki yarışmacı damga vurdu

Yarışmacının karşısına, "Hangisi tarih boyunca Topkapı Sarayı'nda görev almış mutfak çalışanlarının ünvanlarından biri değildir?" sorusu çıktı.

Takvim Logo

Sorunun şıklarında ise

A: Simitçi
B: Lokumcu
C: Buzcu
D: Kalaycı

seçenekleri yer aldı. Çift cevap joker hakkını kullanan yarışmacı ilk olarak C: Buzcu şıkkını seçti.

Takvim Logo

Yanlış cevap veren yarışmacı diğer hakkını ise D: Kalaycı şıkkından yana kullandı.

Takvim Logo

Sorunun doğru cevabının B: Lokumcu olduğunu gören 79 yaşındaki yarışmacı o anlarda büyük şaşkınlık yaşadı.

Takvim Logo

Verdiği yanlış cevap sonrası elenen yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e 50.000 TL ile veda etti.

Takvim Logo

Öte yandan yarışmacının müzik şöleni Kim Milyoner Olmak İster programında eğlenceli dakikalar yaşattı.

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...