Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' açıklaması: Çok daha büyük ülkelerden talep var





"11 ÜLKENİN SAVUNMA BAKANI FUARI ZİYARET ETTİ"

Ülkelerden üst düzey katılım olduğunu aktaran Bayraktar, "11 ülkenin savunma bakanı fuarı ziyaret etti. 57 ülke buraya katıldı. Artık ülkemiz savunma sanayisinde son 20 senede gerçekleştirdiği dönüşümle tüm dünyada adından hem eserleriyle hem de kurumlarıyla söz ettirir hale geldi." diye konuştu.

"2022'DEKİ İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR DOLARI AŞMAK"

Bayraktar, fuarın halka açık son gününde SAHA EXPO'ya halkın yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yüksek teknolojideki ülkemizin tam bağımsızlık serüveninde savunma sanayisi en önemli lokomotif. Bütün dünyada da böyle olmuş. Hayatımıza giren bütün büyük teknolojilerin hepsi öncelikle savunma sanayisinden başlamış ve sonrasında sivil alana yayılmasıyla birlikte çok daha büyük bir hale gelmiş. İnşallah ülkemiz tüm diğer sivil alanlarda da bu başarıyı gösterecek. Bütün hedef ve gayemiz bu.

Baykar olarak bugüne kadar elde ettiğimiz kaynakların, son 20 seneye bakacak olursanız yüzde 75'ine yakın bir kısmı yurt dışı ihracattan geliyor. Sadece yüzde 25 civarında bir kısmı yerli kaynaklardan oluşuyor. Bütün yeni yaptığımız platformların hepsini biz öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Bu elde ettiğimiz gelirleri de bu yüksek teknolojiye harcıyoruz. Geçtiğimiz yıl Baykar havacılık alanında ihracat şampiyonu olmuştu. Bu yıl, yaklaşık yüzde 98'i yurt dışı ihracattan geliyor ve 2022'deki ihracat hedefi 1 milyar doları aşmak."