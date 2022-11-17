BAYKAR'dan dikkat çeken paylaşım! Akıllara ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam geldi

Baykar olarak bugüne kadar elde ettiğimiz kaynakların, son 20 seneye bakacak olursanız yüzde 75'ine yakın bir kısmı yurt dışı ihracattan geliyor. Sadece yüzde 25 civarında bir kısmı yerli kaynaklardan oluşuyor. Bütün yeni yaptığımız platformların hepsini biz öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Bu elde ettiğimiz gelirleri de bu yüksek teknolojiye harcıyoruz. Geçtiğimiz yıl Baykar havacılık alanında ihracat şampiyonu olmuştu. Bu yıl, yaklaşık yüzde 98'i yurt dışı ihracattan geliyor ve 2022'deki ihracat hedefi 1 milyar doları aşmak."

"SAHA EXPO'NUN ULUSLARARASI RAĞBET GÖRMESİ ÜLKEMİZ ADINA GURUR VERİCİ"

Elde ettikleri kaynakları Türkiye'nin tam bağımsız ve müreffeh olma serüveninde yeni platformlar, yeni teknolojiler geliştirmek üzere kullandıklarını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son hedefimiz, yaklaşık 20 yıldır hedefimiz olan adeta 'Kızılelmamız', ülkemizin de ilk insansız savaş uçağı olacak. İçinde bütün muharip havacılığın geleceğini içeren, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'yı ilk uçuşuna hazırlıyoruz. O da ilk uçuşuna gün sayıyor. İlk uçuşuyla birlikte ancak bu dünyaya ilk adımı atmış olacağız. Ondan sonra bütün bir gelecek ve ülkemizin de artık takipçi değil de dünyada bu alana yenilik getiren ülkelerden biri olma serüveninin başlangıcı olacak.

Bütün dünya insansız hava araçlarında kendi sınıfında en iyisini yaptığımızı kabul eder hale geldi. SAHA EXPO'da da yakın paydaşlarımızla, savunma sanayimizin tüm diğer kurumları olsun, onlarla bu hedefimize doğru adım adım ilerleyeceğiz. BAYKAR'ın stratejik iş birliği kapsamında imzaladığı anlaşmalar oldu.

SAHA EXPO'nun uluslararası rağbet görmesi ülkemiz adına gurur verici. Dünyanın içinden geçtiği krizleri de değerlendirecek olsak ülkemizin hem jeopolitik anlamda hem stratejik anlamda böylesine önem kazanması bizleri de ayrıca milletimizin bir ferdi olarak gururlandırıyor. İnşallah çok daha büyük başarıları sadece savunma sanayisinde değil tüm diğer sivil alanlarda da genç girişimlerimiz, teknoloji firmalarımız, kurumlarımız başaracak."