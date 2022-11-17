BAYKAR'dan dikkat çeken paylaşım! Akıllara ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam geldi

Ürettiği İHA ve SİHA'larla Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesinin bayrak taşıyıcılığını yapan BAYKAR sosyal medyadan "Biz bu cihana sığmayız..." başlığıyla bir video yayınladı.
BAYKAR'IN PAYLAŞIMI AKILLARA ATV DİZİSİNİ GETİRDİ | VİDEO İZLE
AKILLARA ATV DİZİSİ GELDİ
BAYKAR'ın ürettiği ve üreteceği tarihi önemdeki projelere yer verilen videonun başlığı ve kullanılan müzik akıllara ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ı getirdi.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'IN KONUSU
Devletin bekası için çalışan Cezayir Türk'ü konu alan dizinin konusu da dikkat çekiyor. İşte ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın konusu:
"Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır."