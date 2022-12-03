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    • 03.12.2022 17:19
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    • 03.12.2022 17:24
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    İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan'a sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 12 milyarlık yatırımın açılışını yaptı. Törene ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı. İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a yönelik, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya." ifadelerini kullandı.

    Gerisi te go ti çı go ti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

    12 milyarlık yatırımın açılışının yapıldığı törende Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi.

    Törene Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı. Tatlıses ile Başkan Erdoğan arasındaki diyalog dikkat çekti.

    İBRAHİM TATLISES: CUMHURBAŞKANIMIZ NEREYE BİZ ORAYA
    Tören sonrası konuşan İbrahim Tatlıses, kalabalığa "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım." diyerek seslendi.

    BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER
    Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını Başkan Erdoğan'ın da eşliğiyle söyledi.

        TE GO Tİ Çİ GO Tİ NE DEMEK?
        İbrahim Tatlıses, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımda, Kürtçe "Te go ti çi go ti" kelimesinin anlamını "Sen dedin ne demedin anlamına gelir yani boş battal gibi bir şey" ifadeleriyle açıklamıştı.

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