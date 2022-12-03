İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan'a sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
12 milyarlık yatırımın açılışının yapıldığı törende Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi.
Törene Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı. Tatlıses ile Başkan Erdoğan arasındaki diyalog dikkat çekti.
İBRAHİM TATLISES: CUMHURBAŞKANIMIZ NEREYE BİZ ORAYA
Tören sonrası konuşan İbrahim Tatlıses, kalabalığa "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım." diyerek seslendi.
BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını Başkan Erdoğan'ın da eşliğiyle söyledi.