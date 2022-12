İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan'a sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti

TE GO Tİ Çİ GO Tİ NE DEMEK?

İbrahim Tatlıses, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımda, Kürtçe "Te go ti çi go ti" kelimesinin anlamını "Sen dedin ne demedin anlamına gelir yani boş battal gibi bir şey" ifadeleriyle açıklamıştı.

