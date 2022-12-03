Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın enerji sektörünü batıran Jeremy Rifkin'e bel bağladı

Jeremy Rifkin, Angela Merkel’in danışmanıydı. Nükleer santralleri kapattırdı. Ama Rusya-Ukrayna savaşını hesaba katamadı! Almanya'da gaz faturası 3800 Euro'ya fırladı. Benzin 2 Euro'ya çıktı. raflar boşaldı. Rifkin, yanıldı. Yine de Kemal Bey ona sarıldı.
Rıfkın, birçok Avrupa ülkesine danışmanlık yaptı. Herkes ona inandı. Merkel, "endüstriyel devrim" uyguladı.
"Yeşil çevre" diyerek nükleer santralleri kapattı. Ama hesaplar tutmadı! Moskova, Kiev'i bombaladı. Avrupa yandı! Enerji krizi patladı.
Almanya'da doğal gaz yüzde 1200, elektrik yüzde 400 zamlandı. 4 euro'luk döner, 10 euro'ya fırladı. Marketler raflara ürün koyamadı! Sonuçta "ünlü ekonomist" fazlasıyla yanıldı. Yine de Kemal Bey, "çareyi" Mr. Rifkin'de aradı.