Muharrem İnce'den hem 6'lı masaya hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu kez Jeremy Rifkin üzerinden vurdu

ÇÖZÜM ÜRETTİKLERİ YOK MİLLETİ OYALIYORLAR

Peki 6'lı Masa'da oturanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa cumhurbaşkanı, yardımcılarından mı talimat alacak, 6'lı Masa'da oturanlar milletvekili olacaksa cumhurbaşkanı, yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? 6'lı Masa'nın çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok, proje üretmiyorlar, iş olsun diye zamanı geçiriyorlar" dedi.

Öte yandan 6'lı masanın "Erdoğancı" olduğunu iddia eden İnce vatandaşlardan kendisine destek istedi.