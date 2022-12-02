Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.12.2022 16:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2022 16:44
    ABONE OL

    Muharrem İnce'den hem 6'lı masaya hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu kez Jeremy Rifkin üzerinden vurdu

    CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masaya yönelik eleştirilierini sürdürüyor. 6'lı Masa'nın son zamanlarda ilginç şeyler açıklamaya başladığını belirten İnce, "Eşgüdüm kurulu oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan, bu eşgüdüm kurulu cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o aday 50+1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek, bu kişi sonra dönecek 6'lı Masa'ya 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana bir akıl verin, ben de yöneteyim.' diyecek." ifadeleriyle masayı eleştirdi. ABD'li Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına ilişkin de konuşan İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var yani CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir." dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    İnce’den bombalar

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 9 kez toplanan ancak henüz bir aday açıklayamayan 6'lı masaya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

    İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında 6'lı masanın 'eşgüdüm kurulu' vaadine tepki göstererek "6'lı Masa'nın çözüm falan ürettiği yok, milleti oyalıyorlar" dedi.

    "YA SİZ BÖYLE BİR ADAM BULABİLİR MİSİNİZ?"
    6'lı Masa'nın son zamanlarda ilginç şeyler açıklamaya başladığını ve bunları şaşkınlıkla izlediğini belirten İnce, şunları söyledi:

    "Eşgüdüm kurulu oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan, bu eşgüdüm kurulu cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o aday 50+1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek, bu kişi sonra dönecek 6'lı Masa'ya 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana bir akıl verin, ben de yöneteyim.' diyecek. Siz o kadar güçlü adamsanız biriniz aday olun, kazanın. Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz, 'Kazanamam.' diyorsunuz, o kişi sizi neden dinlesin, sizin emir eriniz mi, yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular aday yaptılar, sonra o kişinin kafası basmayacak, 6'lı Masa buna talimat verecek 'Haydi cumhurbaşkanı, şöyle yap, böyle yap.' Böyle bir şey olamaz.

    ÇÖZÜM ÜRETTİKLERİ YOK MİLLETİ OYALIYORLAR
    Peki 6'lı Masa'da oturanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa cumhurbaşkanı, yardımcılarından mı talimat alacak, 6'lı Masa'da oturanlar milletvekili olacaksa cumhurbaşkanı, yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? 6'lı Masa'nın çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok, proje üretmiyorlar, iş olsun diye zamanı geçiriyorlar"     dedi.

    Öte yandan 6'lı masanın "Erdoğancı" olduğunu iddia eden İnce vatandaşlardan kendisine destek istedi.

        CHP RAYINDAN ÇIKTI
        Eski partisi CHP'yle, CHP'nin ilkeleriyle ve teşkilatlarıyla bir problemi olmadığını ancak CHP'nin yönetimiyle problemi olduğunu dile getiren İnce, "Problemim tepedeki yöneticilerle... Son yıllarda şirazeden çıktı, rayından çıktı." dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NA JEREMY FIFKIN ÜZERİNDEN YÜKLENDİ
        Muharrem İnce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Almanya'nın enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran Merkel'in eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'i danışman olarak seçmesine ilişkin de konuştu.

        CHP ÇİZGİSİNDE OLAN DANIŞMAN YOK DESEM YERİDİR
        Bir basın mensubunun "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu" yönündeki sorusuna İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var yani, CHP çizgisinde olmayıp orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki, CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir." yanıtını verdi.

        İnce, toplantının sonunda partisine katılanlara rozet taktı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        ESAD'A MEKTUP YAZDIM BENİMLE GÖRÜŞMEDİ
        Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesi içi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir an önce görüşmesi gerektiğini de ifade eden İnce "Görüşme demiyoruz, bir an önce görüş. İlk kez söylüyorum ben Esed'e mektup yazdım. Görüşmedi benimle, görüşse söyleyecektim bunları." diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Memurun maaşı değişti! Kim ne kadar alacak?
        Haberler Güncel Muharrem İnce'den hem 6'lı masaya hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu kez Jeremy Rifkin üzerinden vurdu
            SON DAKİKA