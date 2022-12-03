İYİ Parti'den Sorosçu ve FETÖ'cü yapılanma nedeniyle istifa ederek AK Parti saflarına katılan İsmail Ok, gribal enfeksiyon şikayetiyle başvurduğu Özel Koru Hastanesi'nde ölümden döndü.
Ok'a tedavi uygulayan doktor, grip tedavisinde kullanılmayan solunum ve kas hareketlerini durduran bir ilaç verdi.
Fotoğrafta: AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok
Takvim.com.tr tarafından ulaşılan bilgilere ışığında; tedaviyi uygulayan Profesör Ali Akçay'ın FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. 3-4 yıl boyunca terör örgütünün üst düzey yöneticiliğinin yürüttüğü belirtilen Akçay, suç duyurusunun ardından tutuklandı.
Öte yandan FETÖ iltisaklı doktorun hastane kayıtlarını da silmeye çalıştığı belirlendi.
TAKVİM.COM.TR FETÖ SUİKASTİNİ DEŞİFRE ETTİ
Takvim.com.tr'nin edindiği bilgilere göre söz konusu profesör Ali Akçay'ın, ABD'de 3-4 yıl boyunca FETÖ'nün üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirlendi.
EŞİ DE KENDİ GİBİ FETÖ İLTİSAKINDAN KAYNAKLI KHK'LI
Mahkeme tarafından geçtiğimiz Mart ayında netleşen cezası istinafa götürüldüğü için halen özel hastanelerde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Profesör Ali Akçay'ın öğretmen eşinin de yine FETÖ itisakı nedeniyle KHK'lı olduğu ortaya çıktı.
KORU HASTANESİ OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPAMAYA ÇALIŞTI
Skandal olayın yaşandığı hastanenin de FETÖ'cü doktoru korumaya çalıştığı, epikriz raporunda İsmail Ok'a verilen ilaçların detaylarının yazılmadığı sadece "Ordür" diyerek geçiştirildiği ortaya çıktı.
Savcılık tarafından sıkıştırılan hastane yönetiminin sonrasında bir rapor hazırladığı ve profesöre de "Bu tamam mı?" diye onaylattığı tespit edildi.
Fotoğrafta: FETÖ'nün suikastçı doktoru Ali Akçay
15 TEMMUZ'DAN ÖNCE BANK ASYA'YA DOLARLAR YATIRMIŞ
Profesör Ali Akçay'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce de sonra da Bank Asya'ya dolar cinsinden para yatırdığı da raporlarda yer aldı.
ÜST DÜZEY FETÖ'CÜLERLE TELEFON GÖRÜŞMESİ
Ali Akçay'ın 2008-2010 ABD Colorado'da görev yaptığı, 2015 yılına kadar örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca, Şerif Ali Tekalan ve Muammer Türkyılmaz ile görüşme yaptığı öğrenildi.