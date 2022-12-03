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    • 03.12.2022 20:41
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    • 03.12.2022 21:14
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    Suikastçı Ali Akçay'ın dosyasını açtık! Aile boyu FETÖ iltisaklı: Elebaşı Gülen'in kardeşi ile sır görüşme, Bank Asya'ya şaibeli paralar

    Takvim.com.tr, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a FETÖ eliyle yapılmaya çalışılan sukiast girişiminde çok çarpıcı yeni detaylara ulaştı. Ok'a kasıtlı bir şekilde yanlış ilacı veren doktor Ali Akçay'ın Pensilvanya'da üst düzey isimlerle sır görüşmeler yaptığı, elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen ile iletişime geçtiği öğrenildi. Akçay'ın sadece kendisinin değil ailesinin de paralel yapılanma ile iltisaklı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Ali Akçay'ın eşi Ayten Akçay'ın, kızı Zehra Betül Akçay'ın ve oğlu Bahadır Sami Akçay'ın Bank Asya'da şaibeli para transfleri gerçekleştirdiği kayıtlara geçti. İşte takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Suikastçı doktor Ali Akçay’ın dosyasını açtık!

    İYİ Parti'den Sorosçu ve FETÖ'cü yapılanma nedeniyle istifa ederek AK Parti saflarına katılan İsmail Ok, gribal enfeksiyon şikayetiyle başvurduğu Özel Koru Hastanesi'nde ölümden döndü.

    Ok'a tedavi uygulayan doktor, grip tedavisinde kullanılmayan solunum ve kas hareketlerini durduran bir ilaç verdi.


    Fotoğrafta: AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok

    Takvim.com.tr tarafından ulaşılan bilgilere ışığında; tedaviyi uygulayan Profesör Ali Akçay'ın FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. 3-4 yıl boyunca terör örgütünün üst düzey yöneticiliğinin yürüttüğü belirtilen Akçay, suç duyurusunun ardından tutuklandı.

    Öte yandan FETÖ iltisaklı doktorun hastane kayıtlarını da silmeye çalıştığı belirlendi.

    Bir FETÖ suikastı!

    TAKVİM.COM.TR FETÖ SUİKASTİNİ DEŞİFRE ETTİ
    Takvim.com.tr'nin edindiği bilgilere göre söz konusu profesör Ali Akçay'ın, ABD'de 3-4 yıl boyunca FETÖ'nün üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirlendi.

    EŞİ DE KENDİ GİBİ FETÖ İLTİSAKINDAN KAYNAKLI KHK'LI
    Mahkeme tarafından geçtiğimiz Mart ayında netleşen cezası istinafa götürüldüğü için halen özel hastanelerde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Profesör Ali Akçay'ın öğretmen eşinin de yine FETÖ itisakı nedeniyle KHK'lı olduğu ortaya çıktı.

    KORU HASTANESİ OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPAMAYA ÇALIŞTI
    Skandal olayın yaşandığı hastanenin de FETÖ'cü doktoru korumaya çalıştığı, epikriz raporunda İsmail Ok'a verilen ilaçların detaylarının yazılmadığı sadece "Ordür" diyerek geçiştirildiği ortaya çıktı.

    Savcılık tarafından sıkıştırılan hastane yönetiminin sonrasında bir rapor hazırladığı ve profesöre de "Bu tamam mı?" diye onaylattığı tespit edildi.


    Fotoğrafta: FETÖ'nün suikastçı doktoru Ali Akçay

    15 TEMMUZ'DAN ÖNCE BANK ASYA'YA DOLARLAR YATIRMIŞ
    Profesör Ali Akçay'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce de sonra da Bank Asya'ya dolar cinsinden para yatırdığı da raporlarda yer aldı.

    ÜST DÜZEY FETÖ'CÜLERLE TELEFON GÖRÜŞMESİ
    Ali Akçay'ın 2008-2010 ABD Colorado'da görev yaptığı, 2015 yılına kadar örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca, Şerif Ali Tekalan ve Muammer Türkyılmaz ile görüşme yaptığı öğrenildi.


        Takvim.com.tr, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a FETÖ eliyle yapılmaya çalışılan sukiast girişiminde çok çarpıcı yeni detaylara ulaştı.

        Ok'a kasıtlı bir şekilde yanlış ilacı veren doktor Ali Akçay'ın Hüseyin-Durkadın Akçay çiftinin oğlu olduğu, 26.05.1971 tarihinde Ankara'nın Ayaş ilçesinde dünyaya geldiği öğrenildi.

        1994 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Akçay'ın Erer Sağlık Ve Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.' de (Özel Koru Hastanesi) İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı olarak SGK kaydının bulunduğu tespit edildi.

        FETÖ DERNEKLERİNDEN 'KİMSE YOK MU'YA BAĞIŞ
        667 sayılı KHK ile kapatılan "Zirve Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesi" isimli şirketlerde de SGK kaydı bulunan FETÖ iltisaklı doktor Ali Akçay'ın FETÖ/PDY'nin "Kimse Yok Mu" isimli derneğine çeşitli tarihlerde toplamda 11.000 TL bağış yaptığı ortaya çıktı.


        Fotoğrafta: FETÖ'nün suikastçı doktoru Ali Akçay

        "OKYANUS ÖTESİNİN KÖTÜ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
        KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde o dönem Dahiliye Anabilim Başkanı olarak çalışan Akçay'ın şu ifadeleri ise oldukça dikkat çekici;

        "Okyanus ötesinin kötü olmadığını düşünüyorum"

        DOSYASI İSTİNAFTA
        Suikastçi doktorun Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan istinafta ceza dava dosyasının da bulunması bir başka detay.


        Fotoğrafta: FETÖ'nün suikastçı doktoru Ali Akçay

        FETÖ iltisakı tek tek deşifre edilen Ali Akçay, detaylıca mercek altına alındığında ise çok çarpıcı bilgilerle karşı karşıya kalıyoruz;

        ELEBAŞI GÜLEN'İN ŞAHSİ DOKTORU İLE 23 GÖRÜŞME!
        Akçay, Pensilvanya'daki iblis Fetullah Gülen'in şahsi doktoru olan ve örgütün üst düzey yapılanmasında faaliyet gösteren Tuncay Delibaşı ile 2011 - 2013 yılları arasında tam 23 kez irtibat kurmuş.

        ÜST DÜZEY HAŞHAŞİLERLE TEMAS
        FETÖ/PDY'ye üst düzey yapılanmasanda faaliyet gösteren Hüseyin Kara ile 2013-2015 tarihleri arasında mahiyeti belli olmayan 5 görüşme yaptığı ortaya çıktı.


            Fotoğrafta: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen. Pensilvanya'daki iblisin kardeşi 2019'da saklandığı evde öldü

            PENSİLVANYA'DAKİ İBLİSİN KARDEŞİNİ DE ARAMIŞ
            Ali Akçay, Fetullah Gülen'in erkek kardeşi Salih Gülen ile de 2013 yılında mahiyeti belli olmayan 3 görüşme gerçekleştirdi.

            Gelelim suikastçı doktor Ali Akçay'ın FETÖ iltisaklı eşi Ayten Akçay'a...

            EŞİ, KIZI VE OĞLUNDAN BANK ASYA'YA YÜKLÜ MİKTARDA PARA
            Ayten Akçay'ın FETÖ/PDY'nin finans merkezi Bank Asya'da hesabının olduğu öğrenildi. Akçay'ın 2013 yılında 48078.23 TL para bulunan hesaptaki para 2014 yılına 78234.94 TL olarak kayıtlara geçmiş.

            KHK İLE KAPATILAN OKULA KAYIT, BANK ASYA'YA YATIRILAN ŞAİBELİ PARALAR...
            Ali Akçay'ın kızı Zehra Betül Akçay, 2013 yılında açılışı yapılan ve para bulanmayan Bank Asya hesabına 2014 yılında 35115.07 TL yatırdı.

            Akçay kızının KHK ile kapatılan "Özel Atlantik Çukurambar İlkokulunda" eğitim kaydının bulunması da bir başka detay.


            Fotoğrafta: FETÖ'nün suikastçı doktorun Ali Akçay

            OĞLU BAHADIR SAMİ AKÇAY...
            Ali Akçay'ın oğlu Bahadır Sami Akçay da Bank Asya hesabına bir yıl içerisinde şüphe çeken bir yatırım yapılmış. Akçay'ın 2013 yılında 60 TL bulunan hesabına 2014'te 58947.85 TL aktarılmış.

            Bahadır Sami Akçay ile ilgili bir başka öne çıkan bilgi ise KHK ile kapatılan "Özel Samanyolu Anadolu Lisesinde" eğitim kaydının bulunması.

            AİLE BOYU FETÖ
            Tüm bu veriler ışığında             AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'u hedef alan doktorun sadece kendisinin değil ailesinin de FETÖ iltisaklı olduğu saptandı.

            Pensilvanya'da üst düzey isimlerle yapılan sır görüşmeler de cabası.
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            Haberler Güncel Suikastçı Ali Akçay'ın dosyasını açtık! Aile boyu FETÖ iltisaklı: Elebaşı Gülen'in kardeşi ile sır görüşme, Bank Asya'ya şaibeli paralar
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