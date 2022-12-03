

Fotoğrafta: AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok



Takvim.com.tr tarafından ulaşılan bilgilere ışığında; tedaviyi uygulayan Profesör Ali Akçay'ın FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. 3-4 yıl boyunca terör örgütünün üst düzey yöneticiliğinin yürüttüğü belirtilen Akçay, suç duyurusunun ardından tutuklandı.



Öte yandan FETÖ iltisaklı doktorun hastane kayıtlarını da silmeye çalıştığı belirlendi.

TAKVİM.COM.TR FETÖ SUİKASTİNİ DEŞİFRE ETTİ

Takvim.com.tr'nin edindiği bilgilere göre söz konusu profesör Ali Akçay'ın, ABD'de 3-4 yıl boyunca FETÖ'nün üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirlendi.



EŞİ DE KENDİ GİBİ FETÖ İLTİSAKINDAN KAYNAKLI KHK'LI

Mahkeme tarafından geçtiğimiz Mart ayında netleşen cezası istinafa götürüldüğü için halen özel hastanelerde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Profesör Ali Akçay'ın öğretmen eşinin de yine FETÖ itisakı nedeniyle KHK'lı olduğu ortaya çıktı.

KORU HASTANESİ OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPAMAYA ÇALIŞTI

Skandal olayın yaşandığı hastanenin de FETÖ'cü doktoru korumaya çalıştığı, epikriz raporunda İsmail Ok'a verilen ilaçların detaylarının yazılmadığı sadece "Ordür" diyerek geçiştirildiği ortaya çıktı.



Savcılık tarafından sıkıştırılan hastane yönetiminin sonrasında bir rapor hazırladığı ve profesöre de "Bu tamam mı?" diye onaylattığı tespit edildi.