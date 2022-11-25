CHP’li belediyelerde zam furyası! İstanbul’un ardından Eskişehir’de de şebeke suyuna bu yıl içinde üçüncü kez zam yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu 3. Birleşim 1. Oturumu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.
Genel Kurulda, "Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi ile Su-Atıksu Hizmet, Teminat ve Yaptırımlar Tarifesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu" gündem maddesi kapsamında şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış yapılması talebi görüşüldü.
ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, idarenin söz konusu talebiyle ilgili meclisi bilgilendirdi.
İTİRAZLARA RAĞMEN KABUL EDİLDİ
AK Parti'li meclis üyelerinin zam talebine itirazlarına rağmen şebeke suyu fiyatında yüzde 70
artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.