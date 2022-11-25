CHP’li belediyelerde zam furyası! İstanbul’un ardından Eskişehir’de de şebeke suyuna bu yıl içinde üçüncü kez zam yapıldı





Genel Kurulda, "Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi ile Su-Atıksu Hizmet, Teminat ve Yaptırımlar Tarifesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu" gündem maddesi kapsamında şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış yapılması talebi görüşüldü.



ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, idarenin söz konusu talebiyle ilgili meclisi bilgilendirdi.