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    • 25.11.2022 22:23
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    CHP’li belediyelerde zam furyası! İstanbul’un ardından Eskişehir’de de şebeke suyuna bu yıl içinde üçüncü kez zam yapıldı

    ESKİ Genel Müdürlüğü olağan genel kurulu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında toplandı. Belediye meclis salonundaki toplantıda gündeme alınan şebeke suyuna yapılması planlanan yüzde 70’lik zam görüşüldü. Karar, AK Partili meclis üyelerinin itirazına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

    AA
    takvim.com.tr
    Eskişehir’de suya yüzde 70 zam yapıldı

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu 3. Birleşim 1. Oturumu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.



    Genel Kurulda, "Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi ile Su-Atıksu Hizmet, Teminat ve Yaptırımlar Tarifesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu" gündem maddesi kapsamında şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış yapılması talebi görüşüldü.

    ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, idarenin söz konusu talebiyle ilgili meclisi bilgilendirdi.



    İTİRAZLARA RAĞMEN KABUL EDİLDİ
    AK Parti'li meclis üyelerinin zam talebine itirazlarına rağmen şebeke suyu fiyatında yüzde 70
    artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.



        28 KASIM'DAN İTİBAEN GEÇERLİ OLACAK
        28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseldi.



        SU YÜKLEME NOKTALARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU
        Öte yandan, kartlı sayaç kullanan ve mevcut tarifeden su almak isteyen vatandaşlar, su yükleme noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.



        BU YIL İÇİNDE İKİ KEZ ZAM YAPILMIŞTI
        Bu yıl içinde şebeke suyu fiyatına yüzde 60 ve yüzde 40 oranında iki kez zam yapılmıştı.

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        HangiKredi
        Haberler Güncel CHP’li belediyelerde zam furyası! İstanbul’un ardından Eskişehir’de de şebeke suyuna bu yıl içinde üçüncü kez zam yapıldı
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