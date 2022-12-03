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    • 03.12.2022 13:00
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    Başkan Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz." dedi. Erdoğan, müzisyen ve besteci Yücel Arzen yönetiminde aralarında engelli sanatçı ve konservatuvar öğrencilerinin bulunduğu orkestra ve koro tarafından seslendirilen Türkiye Yüzyılı şarkısı için Ankara'daki Türk Ocağı Salonu'nda çekilen klibi de paylaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarla birlikte olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

    Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

    "Engelleri birlikte aştık" etiketiyle yaptığı paylaşımda Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, müzisyen ve besteci Yücel Arzen yönetiminde aralarında engelli sanatçı ve konservatuvar öğrencilerinin bulunduğu orkestra ve koro tarafından seslendirilen Türkiye Yüzyılı şarkısı için Ankara'daki Türk Ocağı Salonu'nda çekilen klibi de paylaştı.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı!
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