Başkan Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı!

Erdoğan, müzisyen ve besteci Yücel Arzen yönetiminde aralarında engelli sanatçı ve konservatuvar öğrencilerinin bulunduğu orkestra ve koro tarafından seslendirilen Türkiye Yüzyılı şarkısı için Ankara'daki Türk Ocağı Salonu'nda çekilen klibi de paylaştı.