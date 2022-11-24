"Ücretsiz süt, ekmek ve su" vadeden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si yine 'zam' dedi! Eylül'deki artış kesmedi, %25 daha artırdı

16 ŞUBAT 2022- (İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edildi.) İstanbul'da 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere şu teklifle gelindi:

ESKİ KADEME VE FİYAT YENİ KADEME VE FİYAT TALEBİ

0-15 m³ : 5,56TL 0-10 m³ : 9,40TL/m³

16 m³ ve üzeri: 8,35TL 11-20 m³: 14,10TL/m³

20 m³ ve üzeri 15 TL/m³ (Bu kademe yoktu. Bu kademe ve fiyat 16 Şubat'ta başladı.)

Millet İttifakı, yeni su kademeleri ile birlikte (kademeleri değiştirdi ve insani su kullanım hakkını düşürdü) yüzde 90'lardan yüzde 175'lere varan oranlarda zam talep etti. Cumhur İttifakı zammın fahiş olduğunu ve yüzde 43 ile yüzde 55 arasında kalması gerektiğini bildirdi. İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edilmesine rağmen, CHP grubu bu Cumhur İttifakı'nın talebini kabul etmedi. 'Biz su zammı talebiyle gelmedik' söyleminde bulundu. Bunun üzerine Cumhur İttifakı 'Sizin zam talebiniz yoksa bizim hiç yok' diyerek kendi teklifini geri çekti. Millet İttifakı'nın zam talebi de oy çokluğu ile reddedildi.