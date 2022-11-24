"Ücretsiz süt, ekmek ve su" vadeden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si yine 'zam' dedi! Eylül'deki artış kesmedi, %25 daha artırdı

İşbilmezliklerini algı ve PR ile perdelemeye çalışan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yine 'zam' dedi.
Seçim döneminde dar gelirlilere "ücretsiz süt, ekmek ve su" vaadinde bulunmasına rağmen suya zam üstüne zam yapılmıştı. En son geçtiğimiz Eylül ayında suya zam yapan CHP'li İBB, suya yüzde 25'lik bir zam daha yaptı.
13 Eylül'de Meclisi 3'üncü kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağırılmasının ardından suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Su birim fiyatları 1'inci kademede 11, 69 TL olmuştu.
SU BİRİM FİYATI 4.53'TEN 11,69 TL'YE YÜKSELDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 1 Ocak 2019 yılında 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu, İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulundu. Ancak göreve geldikten sonra peş peşe zam talepleriyle su birim fiyatlarını 11,69 TL'ye yükseltti.
İşte İBB yönetimi tarafından 3 yılda yapılan zam listesi:
Kasım 2019: Yönetim, yüzde 80'e varan oranlarda zam talep etti. (Cumhur İttifakı Mayıs 2020'de İSKİ Bütçesi görüşmelerinde zammı değerlendirelim diyerek reddetti. Ancak, Kovid-19 sebebiyle Mayıs'ta İSKİ Bütçesi görüşülemedi ve zam yapılmadı)