Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU FRANSI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
- Güncel
- 03.12.2022 20:48
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- Son Güncelleme:
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- 03.12.2022 21:38
Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria’da yaşanan şiddet olaylarına kınamada bulundu
Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da yaşanan olaylara ilişkin “Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı. Öte yandan Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız mevkidaşı ile görüştüğünü duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.