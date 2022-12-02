CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni skandal! Çiftçilerin tarlalarına işte böyle çöktü

Basri Mahallesi Muhtarı Davut Yavaş bunun üzerine Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne "Polatlı İkinci Organize Sanayi Duatepe mevkiinde tescil harici alanda açmış olduğu izinsiz kuyudan suyu sanayi bölgesine götürmek için hem çiftçilerimizin arazilerine hem de mahallemize ait merayı gasp etmektedir. Zarar verilen parsel 152/109 nolu mera. Gereğinin yapılmasını arz ederim" diyerek dilekçe yazdı.