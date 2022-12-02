CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni skandal! Çiftçilerin tarlalarına işte böyle çöktü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kimseye haber vermeden ve izin almadan Polatlı'da çiftçinin merasına 200 metre derinliğinde su kuyusu açtı. Suyu taşımak için de vatandaşın tapulu tarlasında 20 km izinsiz kazı yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Polatlı'ya bağlı Basri Mahallesi'ne kepçeleri soktu. Sabah'ta yer alan habere göre, Çiftçilerin tapulu arazilerine kuyu açtı. Bu kuyulardan çıkardığı suyu sanayi bölgesine yine çiftçilerin tarlalarını işgal ederek aktardı.
Basri Mahallesi Muhtarı Davut Yavaş bunun üzerine Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne "Polatlı İkinci Organize Sanayi Duatepe mevkiinde tescil harici alanda açmış olduğu izinsiz kuyudan suyu sanayi bölgesine götürmek için hem çiftçilerimizin arazilerine hem de mahallemize ait merayı gasp etmektedir. Zarar verilen parsel 152/109 nolu mera. Gereğinin yapılmasını arz ederim" diyerek dilekçe yazdı.