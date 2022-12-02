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    • 02.12.2022 15:38
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    • 02.12.2022 15:38
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    Terör örgütü PKK yine çocuk kaçırdı!

    Bebek katili terör örgütü PKK yine çocukları ve sivilleri hedef alıyor. Bir yandan alçak saldırılar düzenleyen eli kanlı örgüt diğer yandan da çocukları kaçırarak dağ kadorsuna katmaya çalışıyor! PKK/YPG, Suriye'de Halep'in kuzeyinde işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinden bir kız çocuğunu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

    AA
    Terör örgütü PKK yine çocuk kaçırdı!

    Bebek katili terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Halep'in kuzeyinde işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinden bir kız çocuğunu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

    PKK'LI TERÖRİSTİSLER 15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRDI
    Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmed, yaptığı açıklamada terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin Halep'in kuzeyinde Tel Rıfat ilçesindeki Şehba Kampı'ndan 15 yaşındaki S.M'yi kaçırdığını söyledi.

    Ahmed, teröristlerin kaçırdığı S.M'yi silahlı kadrosuna kattığını ifade etti.

    Teröristler, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

    Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

    2021'DE 221 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI
    Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

    Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

    PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü kaydedilmişti.

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