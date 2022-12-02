Sınır ötesi operasyon için risk analizi tamam! Hedefler belirlendi

- Türkiye'ye yönelik roket-füze atışlarının ve terörist sızmalarının kaynağı Tel Rıfat. Barış Kalkanı ile Zeytindalı Harekâtı bölgelerinin ortasında "bir hançer" olarak nitelendirilen Tel Rıfat Suriye'de YPG'li teröristlerin merkezi niteliğinde. Çok katlı mağaralar, tüneller ve el yapımı patlayıcılar olası bir Harekât durumunda riski artıran unsurlar. Rus askerlerinin de hala faaliyet gösterdiği Tel Rıfat'ın hassasiyetini artıran unsurlardan biri de Şii milislerin etkin olduğu Halep'e sadece 40 kilometre uzaklıkta olması.