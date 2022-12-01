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    • Güncel
    • 01.12.2022 23:17
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    • 01.12.2022 23:39
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı yayınladı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor | 2-6 Aralık 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde Marmara ve Ege'nin bir bölümü için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken; sel, taşkın ve su baskınlarına karşı da tedbir alınması istendi. Hafta sonu için yapılan tahminlerde ise yağışların Marmara ve Karadeniz'de etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il güncel 5 günlük hava durumu raporu...

    takvim.com.tr
    Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu kuzeybatısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE 6°C, 9°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL 10°C, 13°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ 11°C, 15°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        TEKİRDAĞ 11°C, 13°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 4°C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        DENİZLİ 9°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR 12°C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        MUĞLA 8°C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 14°C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA 13°C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA 8°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        MERSİN 15°C, 21°C
        Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 6°C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR 5°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

            KAYSERİ 2°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

            KONYA 4°C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 5°C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KASTAMONU 5°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SİNOP 13°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 10°C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            RİZE 11°C, 18°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN 13°C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TOKAT 7°C, 12°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON 12°C, 17°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısının aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AĞRI 1°C, 7°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM 0°C, 6°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            MALATYA 6°C, 12°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            VAN 0°C, 8°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 7°C, 15°C
                Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

                GAZİANTEP 8°C, 16°C
                Parçalı zamanla çok bulutlu

                MARDİN 8°C, 14°C
                Parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA 10°C, 17°C
                Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı yağmurlu

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı yayınladı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor | 2-6 Aralık 2022
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