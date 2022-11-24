Akşener ne kadar veto etse nafile! Kemal Kılıçdaroğlu 'adaylığı bırakmam' diyor: "3 Aralık güçlü bir mesaj niteliği taşıyor"

2023 seçimlerine sayıı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.







ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.