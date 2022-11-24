Akşener ne kadar veto etse nafile! Kemal Kılıçdaroğlu 'adaylığı bırakmam' diyor: "3 Aralık güçlü bir mesaj niteliği taşıyor"

2023 seçimlerine sayıı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
KASIM'A YETİŞMEDİ 3 ARALIK'I İŞARET ETTİ
Kılıçdaroğlu, ABD dönüşü "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" şeklinde bir açıklama yaparak güçlü bir şekilde aday olmak istediğini yinelemişti.
Ancak Kasım ayının sonuna doğru geldiğimiz şu vakitlerde Kılıçdaroğlu cephesinden hala somut bir açıklama gelmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.
Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım'a yetişmediğini itiraf ederek bu kez Aralık ayını işaret etti, "3 Aralık'ı bekleyin" dedi.
"SABREDİN"
ABD'ye ve İngiltere gittiğini belirten Kılıçdaroğlu bunun eleştirildiğini belirterek şunları söyledi;
"Uğraştılar, didindiler bir kara propaganda mekanizmasi oluşturdular. Onlar ne yapabiliriz, nasıl gölgeleyebiliriz anlayışı içindeydiler. Bizim partililer de merak etti genel başkanımız niye gitti diye. Onların yaptığı korkudan, bizim yaptığımız meraktandı. 3 Aralık'a kadar sabredin. 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız.