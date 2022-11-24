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    • 25.11.2022 01:37
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    • 25.11.2022 01:54
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    Akşener ne kadar veto etse nafile! Kemal Kılıçdaroğlu 'adaylığı bırakmam' diyor: "3 Aralık güçlü bir mesaj niteliği taşıyor"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve Meral Akşener'in vetosunu hiçe sayarak adaylığı yönünde güçlü mesajlar vermeye devam ediyor. Daha önce "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadeleri kullanan Kılıçdaroğlu, tarihi revize ederek 3 Aralık'ı işaret etti. CHP liderinin bir vizyon belgesi açıklayacağı iddia edilirken parti kulislerinden edinilen bilgilere göre birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor. Öte CHP'li Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin adaylığı yolunda güçlü bir adım olduğunu ifade etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta ne açıklayacak? Akşener...

    2023 seçimlerine sayıı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

    Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ne açıklayacak?



    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    KASIM'A YETİŞMEDİ 3 ARALIK'I İŞARET ETTİ
    Kılıçdaroğlu, ABD dönüşü "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" şeklinde bir açıklama yaparak güçlü bir şekilde aday olmak istediğini yinelemişti.

    Ancak Kasım ayının sonuna doğru geldiğimiz şu vakitlerde Kılıçdaroğlu cephesinden hala somut bir açıklama gelmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

    Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım'a yetişmediğini itiraf ederek bu kez Aralık ayını işaret etti, "3 Aralık'ı bekleyin" dedi.

    "SABREDİN"
    ABD'ye ve İngiltere gittiğini belirten Kılıçdaroğlu bunun eleştirildiğini belirterek şunları söyledi;

    "Uğraştılar, didindiler bir kara propaganda mekanizmasi oluşturdular. Onlar ne yapabiliriz, nasıl gölgeleyebiliriz anlayışı içindeydiler. Bizim partililer de merak etti genel başkanımız niye gitti diye. Onların yaptığı korkudan, bizim yaptığımız meraktandı. 3 Aralık'a kadar sabredin. 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız.

        "TAZE PARA HAZIR 3 ARALIK'I BEKLEYİN"
        Türkiye'nin tarihine şöyle bir bakın. Ortalama 7 yılda bir kriz olur. Bazen çok derin ve bu krizlerden bir avuç insan çok faydalanır. Milyonlar bu kriz nedeniyle büyük mağduriyetler yaşar. Türkiye'yi artık bu kriz zincirinden kurtarmamız lazım. Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız. Sonsuza kadar bu krizleri bitirmemiz lazım. O nedenle gittim. Vizyonumuz hazır, 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın geliyor gelmekte olan."



        'VİZYON BELGESİ' AÇIKLAYACAK
        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'ye yakın isimler Kılıçdaroğlu'nun 'bir vizyon belgesi' açıklayacağını iddia etti.

        Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre; birçok CHP'li siyasetçi, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. CHP liderinin açıklayacağı projeleri, Altılı Masa'nın gündemine de taşıyacağı belirtiliyor.

        "KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN GÜÇLÜ MESAJ"
        Bu kapsamda CHP'li Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kalkınma planı açıklayacağını söyleyen Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun iktidarının ilk 100 gününde neler yapacağını anlatacağını ifade etti.

        Barış Yarkadaş, "Bu bir anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin güçlü bir mesaj niteliği taşımış olacak" dedi.



        KILIÇDAROĞLU'NUN ABD VE İNGİLTERE TURLARI
        Geçtiğimiz ay ABD'ye giden 8 saatlik muamma ile geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "icazet turları" gölgesindeki son temasları Kasım ayı başında İngiltere'ye olmuştu.

        Kılıçdaroğlu 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik ABD muammasının ardından rotasını çevirdiği Londra'da ise riyakar bir tutum sergiledi.

            Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada 'parayı buldum' çıkışı yaparak tepkilerin hedefi olmuştu.

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            HangiKredi
            Haberler Güncel Akşener ne kadar veto etse nafile! Kemal Kılıçdaroğlu 'adaylığı bırakmam' diyor: "3 Aralık güçlü bir mesaj niteliği taşıyor"
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