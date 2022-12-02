FETÖ'cü hain darbecilerin “Beştepe” planı ortaya çıktı! Kod adı: Pars

Muhsin Kutsi Barış

TEK TEK SIRALANMIŞ

'Pars darbe planı' kapsamında çizelge hazırlandığı belirtilen kararda, "Toplam 13 ayrı grup halinde hareket edecek olan darbeci askerlerin isimleri, rütbeleri, birliğe intikal sağlayacak araç sahibinin asil veya yedek olup olmadığı, her birinin adres ve telefon numaraları ile adreslerinin bulunduğu mevki bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir" denildi.