Son dakika: Türkiye ile İtalya arasında kritik temas! Bakan Akar, Crosetto ile görüştü





İşte o açıklama;

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik eden ve başarılar dileyen Bakan Akar tarafından;

- Türkiye ve İtalya'nın son derece önemli iki dost ve müttefik olduğu,