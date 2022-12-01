Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.12.2022 20:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2022 20:52
    ABONE OL

    2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? msb.gov.tr SORGULAMA EKRANI || 2023 ASKERLİK CELP YERLERİ

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Askerlik için tecillerini bozduracak olan vatandaşlar, 2023 yılında askerlik celp tarihlerinin ne zamana denk geldiğini merak ediyor.

    takvim.com.tr
    2023 ASKERLİK CELP YERLERİ

    Askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddeler ile paylaşıldı.

    30 KASIM'A KADAR YOKLAMA YAPTIRANLAR OCAK CELBİNE YETİŞECEK

    Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

    31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

        SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 15 Ocak 2023

        Er (2. Grup) 8 Şubat 2023

        Er (3. Grup) 5 Mart 2023
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Düşen uçağın son görüntüleri ortaya çıktı!
        Haberler Güncel 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? msb.gov.tr SORGULAMA EKRANI || 2023 ASKERLİK CELP YERLERİ
            SON DAKİKA