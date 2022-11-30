Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MHRS ile ilgi çarpıcı bir açıklamada bulundu: Salgın öncesi kıyasla yüzde 40 artış

Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevu sistemi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, "Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin." dedi.
Daha önce de Bakan Koca, "MHRS üzerinden aldığı randevuya gaelmeyenlerimizin sayısı, randevu almakta güçlük yaşayanlardan sizce az mı, fazla mı? Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin. Sorunun önemli bir kısmını birlikte çözelim." ifadelerine yer vermişti.