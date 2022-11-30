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    • Güncel
    • 30.11.2022 17:12
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    • 30.11.2022 17:36
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    LGBT destekçisi Gaye Su Akyol üzerinden Başkan Erdoğan düşmanlığı yapmaya çalışan İngiliz Financial Times rezil oldu!

    Son dakika haberi! İngiltere'nin dünyaca ünlü gazetesi Financial Times, Başkan Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yapmaya çalışırken rezil oldu. “Erdoğan’ın En Büyük Kabusu Gaye Su Akyol” başlıklı bir makale yayınlayan gazete sosyal medyada tepki çekti. Türkiye'de toplumununu tanımayan ve gerçeklikten uzak haber, muhalif gazeteciler ve sapkın LGBT destekçisi olduğu bilinen Gaye Su Akyol'u tanıyanlar tarafından bile alay konusu yapıldı. Gelen tepkiler üzerine gazete yaptığı analizin başlığını değiştirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İngiliz Financial Times rezil oldu!

    İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, müzik eleştirmeni Nick Hasted'ın yazısını yayınladı. Yazıda Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığı yapmaya çalışan gazete Türkiye'deki muhaliflere bile alay konusu oldu.

    GAYE SU AKYOL ERDOĞAN'IN KABUSUYMUŞ
    "Erdoğan'ın En Büyük Kabusu Gaye Su Akyol"     başlıklı makalede, LGBT destekçisi olduğu bilinen şarkıcı Gaye Su Akyol'un 2019'daki konseri üzerinden yola çıkılarak, "Türk muhalif şarkıcı Gaye Su Akyol, konserde yüksek topuklu bot ve beli çık kıyafet giyerek cinsel özgürlükçü ve feminist isyancı bir kimlikle sahne aldı. Konseri, doğal yaşam alanı, bohem Kadıköy'de verdi." ifadeleri kullanıldı.

    LÜKS EVİNDE LGBT SEMBOLLERİ VAR
    Gaye Su Akyol'un lüks evinden de bahseden Financial Times yazarı Nick Hasted, "Şöminesinin üstünde firavun maskesi ve LGBT bayrağı var. 'Eşcinsel süper kahraman kitaplığı" var, orada mitolojik ve çizgi roman figürleri yer alıyor. 37 yaşındaki sanatçı, makyajı ve giyimiyle alt benliğini dışa vuruyor." dedi.

        LGBT VE AÇIK GİYİNDİĞİ İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABUSU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
        Akyol'un sözlerine de yer verilen haberde Nick Hasted, "Beli açık giyim ve LGBT bayrağı" üzerinden, Gaye Su Akyol'un "muhalif sanatçı" olduğunu ve Başkan Erdoğan'ın "en büyük kabusu" olduğunu iddia etti.

        MUHALİF GAZETECİLER BİLE ŞAŞIRDI
        Türkiye ve hükümete karşı muhalifliği ile bilinen gazeteciler bile İngiliz Financial Times'ın haberine tepki gösterdi. New York merkezli ABC News'un Türkiye temsilcisi muhalif gazeteci Engin Baş, Financial Times'ı topa tuttu.

        "ÇİÇEK ÇOCUK" KAFASI
        Engin Baş, yazıyı "Çiçek çocuk" kafası olarak nitelendirerek, "Sokaktaki çoğu kişi de bilmiyordur. Cihangir-Moda zihniyetinin, çiçek çocuk kafası gazeteciliğinin klasik bir örneği. Türkiye gerçekliğinden tamamen kopuk bir analiz." dedi.

            TWITTER'DA TT OLDU
            Sosyal medyada özellikle Gaye Su Akyol'u tanıyanların tepki gösterdiği gazeteye gelen tepkiler sonrası Twitter'de TT oldu.



            Bir sosyal medya kullanıcısı gazetenin haberiyle alay ederek, "Eleştirlere reklamın da bir düzeyi bir seviyesi bir dozu var ama ya. yok gaye su akyol tr muhalefetinin mesihi, 2023 seçimi öncesi şafakta kanatlanıp yükselecek." dedi.

            GELEN TEPKİLER SONRASI HABERİN BAŞLIĞI DEĞİŞTİ
            İngiliz gazete gelen tepkilerin ardından yazının başlığını değiştirerek, "Türk şarkıcı Gaye Su Akyol - Umut ve özgürlük" başlığını attı.

            TÜRKİYE'NİN BAŞARISINDAN RAHATSIZ
            İngiliz Financial Times gazetesi, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ekonomik başarısından rahatsızlığını gözler önüne seren bir analiz kaleme almıştı. Analizde, "Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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            İngiliz Financial Times rezil oldu!
            Haberler Güncel LGBT destekçisi Gaye Su Akyol üzerinden Başkan Erdoğan düşmanlığı yapmaya çalışan İngiliz Financial Times rezil oldu!
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