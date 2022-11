LGBT destekçisi Gaye Su Akyol üzerinden Başkan Erdoğan düşmanlığı yapmaya çalışan İngiliz Financial Times rezil oldu!

MUHALİF GAZETECİLER BİLE ŞAŞIRDI

Türkiye ve hükümete karşı muhalifliği ile bilinen gazeteciler bile İngiliz Financial Times'ın haberine tepki gösterdi. New York merkezli ABC News'un Türkiye temsilcisi muhalif gazeteci Engin Baş, Financial Times'ı topa tuttu.