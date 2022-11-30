LGBT destekçisi Gaye Su Akyol üzerinden Başkan Erdoğan düşmanlığı yapmaya çalışan İngiliz Financial Times rezil oldu!

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, müzik eleştirmeni Nick Hasted'ın yazısını yayınladı. Yazıda Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığı yapmaya çalışan gazete Türkiye'deki muhaliflere bile alay konusu oldu.
GAYE SU AKYOL ERDOĞAN'IN KABUSUYMUŞ
"Erdoğan'ın En Büyük Kabusu Gaye Su Akyol" başlıklı makalede, LGBT destekçisi olduğu bilinen şarkıcı Gaye Su Akyol'un 2019'daki konseri üzerinden yola çıkılarak, "Türk muhalif şarkıcı Gaye Su Akyol, konserde yüksek topuklu bot ve beli çık kıyafet giyerek cinsel özgürlükçü ve feminist isyancı bir kimlikle sahne aldı. Konseri, doğal yaşam alanı, bohem Kadıköy'de verdi." ifadeleri kullanıldı.
LÜKS EVİNDE LGBT SEMBOLLERİ VAR
Gaye Su Akyol'un lüks evinden de bahseden Financial Times yazarı Nick Hasted, "Şöminesinin üstünde firavun maskesi ve LGBT bayrağı var. 'Eşcinsel süper kahraman kitaplığı" var, orada mitolojik ve çizgi roman figürleri yer alıyor. 37 yaşındaki sanatçı, makyajı ve giyimiyle alt benliğini dışa vuruyor." dedi.