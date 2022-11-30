LGBT destekçisi Gaye Su Akyol üzerinden Başkan Erdoğan düşmanlığı yapmaya çalışan İngiliz Financial Times rezil oldu!

LGBT VE AÇIK GİYİNDİĞİ İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABUSU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Akyol'un sözlerine de yer verilen haberde Nick Hasted, "Beli açık giyim ve LGBT bayrağı" üzerinden, Gaye Su Akyol'un "muhalif sanatçı" olduğunu ve Başkan Erdoğan'ın "en büyük kabusu" olduğunu iddia etti.