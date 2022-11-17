Firari FETÖ'cü Bülent Keneş tutuştu İsveç basınına yalvardı: Ne olur beni Türkiye'ye iade etmeyin

ÖRGÜTÜN İSVEÇ'TEKİ KİLİT İSMİ

İsveç'i FETÖ'nün merkez üssü yapmak için faaliyetlere girişen Şirin, SweTurk federasyon kurucu başkanlığı ve Nordic Business AB yönetim kurulu başkanlığını da bir dönem yürüten, terör örgütünün İsveç'teki tüm faaliyetlerinden sorumlu olan Şirin'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firari fetullahçıları ülke çapında koruma ve kollama görevini de üstlendi. Mustafa Kemal Şirin, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak İsveç makamlarından istediği 11 azılı Fetullahçının iadesini engellemeye yönelik İsveç resmi makamlarıyla temasları yürüten isim.

Şirin, İsveç'in önemli üst düzey siyasetçilerine yönelik tüm lobi faaliyetlerini PKK terör örgütünün sorumlularıyla birlikte gizlice yürütüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün İsveç örgütlenmesinin temelini 2011 yılında atarak FETÖ'nün İskandinavya ülkeleri arasında merkez üslerinden biri haline getiren Mustafa Kemal Şirin, gizli faaliyetlerini 5 Temmuz 2012 tarihinde Stockholm ALVSJÖ Bölgesi Stora Mans Vag 11 B adresinde SWETURK adlı paravan derneği kurdu. Şirin, İsveç ülkesinde terör örgütünün tüm paravan operasyonlarını sözde kar amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşu üzerinden yürüttü.