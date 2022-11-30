Deprem uzmanından çarpıcı büyük deprem açıklaması! Marmara'yı değil Ege'yi işaret etti

Düzce'de yaşanan son depremin ardından ülkemizin aktif fay hatları üzerinde olduğu gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, farklı bir görüş ortaya koydu. Yaptığı hesaplara göre 1963 seri depremlerin ve 1999 Gölcük depreminin Marmara içindeki stresi epeyce boşalttığını belirten Deprem Uzmanı Serkan İçelli, asıl büyük depremi Ege'de beklediğini söyledi.

"MARMARA DENİZİ'NDE 6.2'DEN BÜYÜK DEPREM MÜMKÜN DEĞİL"

Marmara denizi içinde 5.8-6.2'den büyük depremlerin olmasının mümkün olmadığını ifade eden Serkan İçelli, "Çok yakın bölgede hiposantr merkezleri birbirine yakın ve hareket etmesi, çalışması gereken kırık ya da kırıklar varsa birkaç gün içerisinde tetikleme olabilir, kendini belli eder. Öyle haftalar, aylar sonra falan tetikleme olmaz. Öncelikle o kırığın yıllık kayma hızını, deprem tekrar periyodunu, En son ürettiği en büyük moment depremi bilmeniz ve ona göre çeşitli formüller ile analiz yapmanız gerekir. İl il değil, fay fay konuşacaksınız, yani fayları tek tek ele alıp incelemeniz gerekli. Coulomp gerilme analizi, Poisson ihtimal dağılımı gibi formüller kullanmanız ve ona göre yorumlamanız gerekli" dedi.