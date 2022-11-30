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    • Yaşam
    • 30.11.2022 10:36
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    • 30.11.2022 10:36
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    Deprem bölgesinde görevli polisler, kullandıkları eşyalar için öğrencilerden helallik istedi

    Düzce'de meydana gelen depremin ardından Zonguldak'tan bölgeye gönderilen çevik kuvvet ekipleri, dinleme ve yemek ihtiyaçları için öğrenci yurduna yerleştirildiler. Yurt binasında kaldıkları süre boyunca öğrencilerin bazı malzemelerini kullanan polisler, geride bir miktar para bırakarak öğrencilerden helallik istedi.

    AJANSLAR
    Çevik Kuvvet’ten ’Helal olsun’ dedirten hareket

    Düzce'deki deprem sonrası Zonguldak'tan gelip, çalışmalara katılan polisler, kaldıkları yurttan ayrılmadan önce 'Hakkınızı helal edin' yazılı not ile bir miktar para bırakarak öğrencilerden helallik istedi.

    AFET BÖLGESİNE GÖNDERİLDİLER
    Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası kente birçok ilden sağlık, kurtarma ve güvenlik personeli gönderildi.

    Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olup, deprem bölgesine gelen polisler ise dinleme ve yemek ihtiyaçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzetbegoviç Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

    HAKKINIZ HELAL EDİN
    Öğrencilere ait odalarda kalıp, zaman zaman buradaki malzemeleri kullanan polisler, yurttan ayrılmadan önce yataklara, "Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet" yazılı not ile bir miktar para bıraktı.
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        Haberler Yaşam Deprem bölgesinde görevli polisler, kullandıkları eşyalar için öğrencilerden helallik istedi
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