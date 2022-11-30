Deprem bölgesinde görevli polisler, kullandıkları eşyalar için öğrencilerden helallik istedi

HAKKINIZ HELAL EDİN

Öğrencilere ait odalarda kalıp, zaman zaman buradaki malzemeleri kullanan polisler, yurttan ayrılmadan önce yataklara, "Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet" yazılı not ile bir miktar para bıraktı.