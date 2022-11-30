Açık hava konserlerine saat sınırı, havai fişek için özel izin! Bakanlık hazırladı Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" hazırlandı. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikler saat 10:00'da başlayıp 01:00'de bitmesine ve havai fişek kullanımları için de mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildi.

Hazırlanan taslak yönetmelikle ilgili Bakanlık'tan yapılan açıklamada çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Yeni yönetmelikle Şehre Özel Gürültü Yönetimi, Açık Hava Etkinliklerine Yüksek Ses Ayarı, Havai Fişeğe İzin Şartı, Gürültüye "Sürekli İzleme Sistemi", Şantiyelere Zaman Ayarı, Tarihi Yapılara "Gürültü" Kalkanı, 81 İle Gürültü Haritası konularında düzenlemeler yapıldı. Buna göre müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek. Ayrıca açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılırken havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildi. Öte yandan sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" hazırlandı. Bakanlık, hazırlanan taslak yönetmelikle ilgili açıklamada bulundu.

"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"nde yer alan eğlence yerleri ile ilgili bazı hükümlerin Danıştay Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında sıkıntılar meydana geldiği belirtilen açıklamada, söz konusu yönetmelikle çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesinin amaçlandığı ifade edildi.