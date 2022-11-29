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    • Yaşam
    • 29.11.2022 14:23
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    • 29.11.2022 14:23
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    Depremin ardından oldu: Düzce'de yanan su şaşkına çevirdi

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından bölgede bulunan artezyen su kuyusunda; ilginç görüntü ortaya çıktı. Depremin ardından kaynayan ve köpüren suya çakmak çakan vatandaşlar, ateşin yandığını gördü. Suyun neden yandığı henüz öğrenilenemezken, vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

    Yanan suyu görenler şaşkına dönüyor

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından çakmak çakıldığında yanmaya başladı.

    SU KAYNAMAYA BAŞLADI
    Gölyaka ilçesindeki Yeşilova köyünde 2013 yılında tarlanın su ihtiyacının karşılanması için vatandaşlar açılan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kaynamaya ve köpüklenmeye başladı.

    NEDEN YANDIĞI BİLİNMİYOR
    İlginç görüntüyü fark eden vatandaşlar, çakmak çakınca suyun yandığını tespit etti. Suyun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.

    DEPREMDEN SONRA ÇIKARILDI
    İlk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, "105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi.

        BİZE NORMAL GELMİYOR
        Sivil, 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından suyun köpürmeye ve kaynamaya başladığını söyledi.

        Sivil, "Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Depremin ardından oldu: Düzce'de yanan su şaşkına çevirdi
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