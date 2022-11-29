Depremin ardından oldu: Düzce'de yanan su şaşkına çevirdi

Sivil, "Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" diye konuştu.

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