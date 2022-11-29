Ege'de sabah saatlerinde peş peşe depremler meydanan geldi. Muğla'nın Ula ilçesinde saat 07:22'de 3,7 büyüklüğünde Ege Denizi'nde ise saat 07:32'de 4.7, 8:23'te 4.2, 8:56'da ise 4.1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.



Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü. İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.





AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.11.29 07:22:22 37.0682 28.4023 4.7 -.- 3.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.29 06:48:19 40.7947 31.0573 10.7 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.11.29 06:41:55 39.0173 27.8673 10.9 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.11.29 06:38:54 37.0288 31.2595 119.6 -.- 2.7 -.- SAGIRIN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.11.29 06:34:47 40.8280 31.1042 12.4 -.- 1.2 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel

2022.11.29 05:50:56 37.5987 26.8450 6.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.29 05:45:29 37.5648 42.4568 5.0 -.- 3.2 3.1 SIRNAK (SIRNAK) İlksel

2022.11.29 05:40:07 38.2368 24.2352 4.8 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.11.29 05:10:36 39.1210 41.0627 2.8 -.- 1.9 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2022.11.29 05:07:06 40.8413 30.9867 12.0 -.- 1.1 -.- YAKABASI-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.11.29 04:10:46 40.8128 30.9605 4.4 -.- 1.1 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.11.29 04:06:31 38.3362 26.6663 8.0 -.- 1.2 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel

2022.11.29 04:05:58 36.3312 28.7612 6.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.29 03:35:20 36.9385 27.5808 6.4 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.11.29 03:26:03 39.5278 44.2218 13.3 -.- 1.7 -.- KARABURUN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel