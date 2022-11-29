Ülke yönetimine talip olanların hali! CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu uyuya kaldı İP'li İbrahim Özkan maç izledi

6'lı masa adaylık krizi gölgesinde hazırla hazırladığı anayasa taslağını kamuoyuna duyurdu. Eskiye dönüşü muştulayan taslak, siyasi çevreler ve toplum bir yana kendi içlerinde bile herhangi bir etki yaratamazken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun toplantı sırasında uyuduğu anlar ise; adeta masanın ortaya koyduğu heyecanın özeti oldu. 2023 seçimlerine yaklaşık 7 ay süre kalırken ülke yönetimine talip olan 6'lı masanın ne ülkeyi ne de halkı umursadığı görüntülere 2 yenisi daha eklendi. İBB Meclisi'nde 2023 bütçelerinin görüşüldüğü sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu uyudu, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise maç izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Kasım ayı toplantısının altıncı oturumunu Saraçhane'deki belediye binasında yaptı.

2023 yılı performans esaslı yatırım hizmet programı ile 2024 ve 2025 gelir tahminlerinin ele alındığı İBB'nin 2023 bütçe görüşmelerinde, 115 milyar 250 milyon liralık 2023 bütçesi oy çokluğuyla kabul edilirken İBB Meclisi'nde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU UYKUYA DALDI

İBB'nin 2023 bütçe görüşmeleri dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis'te bütçe görüşmelerinin ele alındığı sırada Ekrem İmamoğlu'nun halleri görüşmeye damga vurdu. Görüşmelere ilişkin yapılan sunumda Ekrem İmamoğlu, koltuğunda uykuya daldı, o anlar kameralardan kaçmadı.