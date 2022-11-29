Ülke yönetimine talip olanların hali! CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu uyuya kaldı İP'li İbrahim Özkan maç izledi

6'lı masa adaylık krizi gölgesinde hazırla hazırladığı anayasa taslağını kamuoyuna duyurdu. Eskiye dönüşü muştulayan taslak, siyasi çevreler ve toplum bir yana kendi içlerinde bile herhangi bir etki yaratamazken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun toplantı sırasında uyuduğu anlar ise; adeta masanın ortaya koyduğu heyecanın özeti oldu. 2023 seçimlerine yaklaşık 7 ay süre kalırken ülke yönetimine talip olan 6'lı masanın ne ülkeyi ne de halkı umursadığı görüntülere 2 yenisi daha eklendi. İBB Meclisi'nde 2023 bütçelerinin görüşüldüğü sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu uyudu, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise maç izledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Kasım ayı toplantısının altıncı oturumunu Saraçhane'deki belediye binasında yaptı.
2023 yılı performans esaslı yatırım hizmet programı ile 2024 ve 2025 gelir tahminlerinin ele alındığı İBB'nin 2023 bütçe görüşmelerinde, 115 milyar 250 milyon liralık 2023 bütçesi oy çokluğuyla kabul edilirken İBB Meclisi'nde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU UYKUYA DALDI
İBB'nin 2023 bütçe görüşmeleri dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis'te bütçe görüşmelerinin ele alındığı sırada Ekrem İmamoğlu'nun halleri görüşmeye damga vurdu. Görüşmelere ilişkin yapılan sunumda Ekrem İmamoğlu, koltuğunda uykuya daldı, o anlar kameralardan kaçmadı.
İYİ PARTİLİ İBRAHİM ÖZKAN'IN MAÇ KEYFİ!
İBB'nin 2023 bütçe görüşmelerine damga vuran bir başka görüntü ise İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın bütçe görüşülürken maç izlemesi oldu. İstanbul'un sorunlarını umursamayarak maç izlemeyi tercih eden Özkan'ın hararetli tartışmaların yaşandığı anlarda bile maç izlemeye devam ettiği anlar böyle görüntülendi.
6'LI MASAYI ÖZETLEYEN KARE
Öte yandan 8 ayda ikili görüşmeler dahil olmak üzere 49 kez bir araya gelen altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisini tamamladı. Altı muhalefet partisi liderinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği' önerisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Ortak aday bilmecesini çözemeyen Altılı Masa'nın sözde 'yeni anayasa taslağı' da heyecan yaratamadı.