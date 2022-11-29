AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti İlçe Kadın Kolları Buluşması'nda önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Buluşması'nda 6'lı masanın anayasa taslağına ilişkin, "Eski Türkiye'nin yeniden dirileceği bir tablo olur." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik şunları söyledi;

"Hiç kimse Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi hakkını geri alamaz. Herhangi bir şekilde halk oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın yürütme ile ilgili hiçbir meseleye katılamaması gibi bir şey sözkonusu olamayacaktır. Bunun Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulduğunu görmek mümkündür.