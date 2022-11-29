Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar 2022? Kış lastiği uygulaması BAŞLADI MI?

Zorunlu kış lastiği uygulaması havaların soğumaya başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Bu bağlamda ne zaman başlayacağı konusundaki araştırmalar artış gösterdi. Zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı sürücüler tarafından sorgulatılıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kışlık lastik ne zaman takılır? İşte o tarih...
1 Aralık'ta başlayacak uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.
Güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 1152 LİRA
Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.
TÜM ARAÇLARIN KIŞ LASTİĞİ TAKMALARI ÖNERİLİYOR
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.