Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar 2022? Kış lastiği uygulaması BAŞLADI MI?

Zorunlu kış lastiği uygulaması havaların soğumaya başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Bu bağlamda ne zaman başlayacağı konusundaki araştırmalar artış gösterdi. Zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı sürücüler tarafından sorgulatılıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kışlık lastik ne zaman takılır? İşte o tarih...