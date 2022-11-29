Ulaştırma Bakanlığı yapıyor CHP'li İBB bakıyor! İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeler

2 ekim tarihinde 7.4 kilometre uzunluğunda, günlük 1.2 milyon yolcu kapasitesine sahip Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro hattının açılışını gerçekleştiren Ulaştırma Bakanlığı, "2023 Bütçe Sunuş Kitabı"nda ise yapımı devam eden metro projelerinin tamamlanma tarihlerini ilan etti.
İBB YAPAMADI BAKANLIK DEVRALDI
Ulaştırma Bakanlığı, 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattını 22 mayıs 2020 tarihinde mevcutta yüzde 5 ilerleme ile devralırken projeyi tamamlama aşamasına getirdi.