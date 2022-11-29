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    • 29.11.2022 09:13
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    • 29.11.2022 09:31
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    Ulaştırma Bakanlığı yapıyor CHP'li İBB bakıyor! İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeler

    Son dakika haberi! İstanbul'da bugüne kadar 271 kilometrelik raylı sistem hattını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Ulaştırma Bakanlığı, önümüzdeki yıl tamamlayacağı 4 yeni hatla bu rakamı 363 kilometreye yükseltecek. Daha önce CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bakanlığa başvurarak "yapmayız" dediği bütün hatları devralan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, birçok hatta açılış aşamasına geldi.

    Bakanlık yapıyor CHP’li İBB bakıyor!

    2 ekim tarihinde 7.4 kilometre uzunluğunda, günlük 1.2 milyon yolcu kapasitesine sahip Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro hattının açılışını gerçekleştiren Ulaştırma Bakanlığı, "2023 Bütçe Sunuş Kitabı"nda ise yapımı devam eden metro projelerinin tamamlanma tarihlerini ilan etti.


    İBB YAPAMADI BAKANLIK DEVRALDI
    Ulaştırma Bakanlığı, 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattını 22 mayıs 2020 tarihinde mevcutta yüzde 5 ilerleme ile devralırken projeyi tamamlama aşamasına getirdi.



    Toplamda 6.2 kilometreden oluşan, 4 istasyon ve saatlik 70 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip metro hattı için 970 milyon lira harcandı. metro hattı 31 Aralık 2022 tarihinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.



        İSTANBUL HAVALİMANI İLE KENT MERKEZİ ARASI ULAŞIM KOLAYLAŞACAK
        İstanbul Havalimanı ile kent merkezi arasında ulaşımın hızlı, ekonomik ve güvenli olarak sağlanması ve diğer toplu taşıma modları ile Gayrettepe'de entegrasyonun sağlanmasının amaçlandığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu inşası ise 1 Nisan 2023'te tamamlanacak. Toplam 37.5 kilometre uzunluğa, 9 istasyona ve günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak metro hattı için 1.3 milyar Euro harcandı.

        HALKALI'DAN HAVALİMANINA ULAŞIM İÇİN 5.2 MİLYAR LİRA HARCANDI
        Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıracak Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ise 1 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, toplam hat uzunluğu 31.5 kilometre olan 7 istasyondan oluşan metro hattı günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. 5 milyar 153 milyon lira harcanan metro hattının açılışı 2023'ün ilk yarısına yetişecek.

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