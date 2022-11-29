Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: Aralarında HDP'liler de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 19'u yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün kadın alan yapılanmasında olduğu tespit edilen 50 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.
Zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara başta olmak üzere Muş, Mardin, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Siirt, Van, Ağrı, İzmir, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep ve Şırnak'ta 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve satışı yasak kitap ile ses kayıt cihazları, telefon, GSM hatları, flaş bellekler, tablet ve bilgisayarların bulunduğu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Diyadin Belediye Başkanı H.A'nın yanı sıra HDP ile Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) eski kadın meclis üyeleri ile bir dönem partilerin genel merkezlerinde çalışanların da bulunduğu öğrenildi.
ÖZEL TEKNİK ANALİZ EKİBİNİN 6 AYLIK ÇALIŞMASININ ARDINDAN OPERASYON DÜZENLENDİ
Terörle mücadele (TEM) ve istihbarat birimlerinden oluşturulan özel teknik analiz ekibinin 6 aylık planlı çalışması, terör örgütünün sözde kadın alanı içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin tüm örgütsel bağlantıları ile faaliyetlerini de deşifre etti.
Özel ekip, yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüpheliler ile tanık, gizli tanık ifadeleri ve fotoğraf teşhislerinin sonucunda terör örgütünün sözde kadın alan yapılanması içerisinde ülke genelinde 2014-2022 yıllarında faaliyet yürüten 50 şüphelinin kimliklerini belirledi.
Daha sonra soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüten sözde PAJK'ye (Kürdistan Kadın Özgürlük Partisi), YJA-STAR (Özgün Kadın Birlikleri) ve KJK (Kürdistan Kadınlar Topluluğu) yapılanmalarına bağlı olarak örgütsel faaliyette bulunduklarını tespit etti.
Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve bilgileri detaylı olarak değerlendiren ekipler, terör örgütünün sözde TJA'ya (kadın alan yapılanması) son derece önem verdiğini ve Türkiye'deki silahlı/bombalı eylemlerin söz konusu yapıya üye kişilerce gerçekleştirilmesinin de bu önemi gösterdiğini tespit etti.