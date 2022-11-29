Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: Aralarında HDP'liler de var

Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarınca düzenlenen mali analiz raporları, şüphelilerin kullandıkları tespit edilen GSM hatlarının HTS verileri, otel/yurt dışı birliktelikleri, açık kaynak araştırma raporları, şüpheliler hakkında örgüte müzahir internet sitelerinden yapılan açıklamalar ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller ışığında, geniş kapsamlı olarak titizlikle yürütülen çalışmalar, şüphelilerin terör örgütü yöneticisi/üyesi olduğunu, örgüt propagandası ile terörizmin finansmanını yaptıklarını ortaya koydu.

Öte yandan soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensupları ile tanık ifadeleri, yapılan operasyonlarda elde edilen dijital materyallerin incelenmesi ve mali para hareketlerine ilişkin ayrıntılı analiz çalışmaları sonucu şüphelilerin, terör örgütü tarafından önemli olarak görülen günler ile ilgili örgüt yapılanmaları ve sözde üst düzey yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusundaki eylem ve etkinliklere katıldığı, yurt dışına çıkış yaparak Kandil'de örgütsel görüşme ve toplantı yaptıkları da belirlendi.

SEÇİM SÜREÇLERİNDE ADAY BELİRLEME ÇALIŞMIŞLARI YAPMIŞLAR

Şüphelilerin, kırsal alanda sorumlu düzeyde silahlı olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile koordineli olarak Türkiye'de yürütülen seçim süreçlerinde aday belirleme için çalıştıkları, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme, övme veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikli paylaşımlarda bulundukları ve internet üzerinden bazı talimatlar verdikleri ortaya çıkarıldı.