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    • 29.11.2022 16:22
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    Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: Aralarında HDP'liler de var

    Son dakika haberi! Ankara merkezli 14 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Diyadin Belediye Başkanı H.A'nın yanı sıra HDP ile Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) eski kadın meclis üyeleri ile bir dönem partilerin genel merkezlerinde çalışanların da bulunduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    14 ilde PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP’liler de var

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 19'u yakalandı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün kadın alan yapılanmasında olduğu tespit edilen 50 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

    Zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara başta olmak üzere Muş, Mardin, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Siirt, Van, Ağrı, İzmir, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep ve Şırnak'ta 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve satışı yasak kitap ile ses kayıt cihazları, telefon, GSM hatları, flaş bellekler, tablet ve bilgisayarların bulunduğu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Diyadin Belediye Başkanı H.A'nın yanı sıra HDP ile Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) eski kadın meclis üyeleri ile bir dönem partilerin genel merkezlerinde çalışanların da bulunduğu öğrenildi.

    ÖZEL TEKNİK ANALİZ EKİBİNİN 6 AYLIK ÇALIŞMASININ ARDINDAN OPERASYON DÜZENLENDİ
    Terörle mücadele (TEM) ve istihbarat birimlerinden oluşturulan özel teknik analiz ekibinin 6 aylık planlı çalışması, terör örgütünün sözde kadın alanı içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin tüm örgütsel bağlantıları ile faaliyetlerini de deşifre etti.

    Özel ekip, yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüpheliler ile tanık, gizli tanık ifadeleri ve fotoğraf teşhislerinin sonucunda terör örgütünün sözde kadın alan yapılanması içerisinde ülke genelinde 2014-2022 yıllarında faaliyet yürüten 50 şüphelinin kimliklerini belirledi.

    Daha sonra soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüten sözde PAJK'ye (Kürdistan Kadın Özgürlük Partisi), YJA-STAR (Özgün Kadın Birlikleri) ve KJK (Kürdistan Kadınlar Topluluğu) yapılanmalarına bağlı olarak örgütsel faaliyette bulunduklarını tespit etti.

    Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve bilgileri detaylı olarak değerlendiren ekipler, terör örgütünün sözde TJA'ya (kadın alan yapılanması) son derece önem verdiğini ve Türkiye'deki silahlı/bombalı eylemlerin söz konusu yapıya üye kişilerce gerçekleştirilmesinin de bu önemi gösterdiğini tespit etti.

        Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarınca düzenlenen mali analiz raporları, şüphelilerin kullandıkları tespit edilen GSM hatlarının HTS verileri, otel/yurt dışı birliktelikleri, açık kaynak araştırma raporları, şüpheliler hakkında örgüte müzahir internet sitelerinden yapılan açıklamalar ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller ışığında, geniş kapsamlı olarak titizlikle yürütülen çalışmalar, şüphelilerin terör örgütü yöneticisi/üyesi olduğunu, örgüt propagandası ile terörizmin finansmanını yaptıklarını ortaya koydu.

        Öte yandan soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensupları ile tanık ifadeleri, yapılan operasyonlarda elde edilen dijital materyallerin incelenmesi ve mali para hareketlerine ilişkin ayrıntılı analiz çalışmaları sonucu şüphelilerin, terör örgütü tarafından önemli olarak görülen günler ile ilgili örgüt yapılanmaları ve sözde üst düzey yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusundaki eylem ve etkinliklere katıldığı, yurt dışına çıkış yaparak Kandil'de örgütsel görüşme ve toplantı yaptıkları da belirlendi.

        SEÇİM SÜREÇLERİNDE ADAY BELİRLEME ÇALIŞMIŞLARI YAPMIŞLAR
        Şüphelilerin, kırsal alanda sorumlu düzeyde silahlı olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile koordineli olarak Türkiye'de yürütülen seçim süreçlerinde aday belirleme için çalıştıkları, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme, övme veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikli paylaşımlarda bulundukları ve internet üzerinden bazı talimatlar verdikleri ortaya çıkarıldı.

        Baz istasyonu kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin kendi aralarında ve örgütsel suçlardan kaydı bulunan diğer kişiler ile çok sayıda görüşme ve baz birlikteliklerinin bulunduğunu, farklı illerde ve otellerde örgütsel görüşme ve toplantılar yaptığını belirledi.

        BELEDİYELERDEN PARA ALMIŞLAR
        TEM bünyesindeki terörizmin finansmanı uzmanlarınca yapılan mali para hareketlerinin incelenmesi sonucunda ise terör örgütüne müzahir partilerin yönetimindeki belediyelerden şüphelilere, ayrıca şüphelilerden de sözde "değer ailesi" olarak adlandırılan, operasyonlarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının yakınlarına kaynağı belli olmayan yüksek miktarda para transferleri yapıldığı tespit edildi.

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