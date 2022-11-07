Mega projeler yapılmasaydı İstanbul'da ulaşım nasıl olurdu? Bakan Karaismailoğlu grafiklerle açıkladı: "Kilitlenip kalırdı"

A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
GRAFİKLERLE AÇIKLADI: "KİLİTLENİP KALIRDI" | VİDEO İZLE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde flaş açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, "İyi belediyecilik iyi bir planlamadan geçiyor." dedi.
Karaismaioğlu'nun açıklamalarından satır başları;
2050'ye kadar ulaşıma talep iki katına çıkacak.
2030'da elektrikli araçların payı yüzde 15 olacak.
Scooter gibi araçlar kurallara uygun kullanılmalı.
Raylı sistem yatırımlarına öncelik verilmeli.
Marmaray'ı bir günde 671 bin kişi kullandı.
KİLİTLENİP KALIRDI
2002'den sonra yapılan yatırımların yapılmaması durumunda İstanbul'da trafiğin kilitleneceğini bir grafikle açıklayan Karaismailoğlu megakenttte yapılan yatırımlara dikkat çekti.
183 milyar dolarlık planlı yatırım yaptık.
Demiryolu ağırlıklı yatırım programına giriyoruz. 52 ilimiz yüksek hızlı trenle buluşacak.
2053'e kadar 197 milyar dolarlık yatırım yapacağız.