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    • 07.11.2022 10:45
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    • 07.11.2022 11:05
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    Mega projeler yapılmasaydı İstanbul'da ulaşım nasıl olurdu? Bakan Karaismailoğlu grafiklerle açıkladı: "Kilitlenip kalırdı"

    Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde flaş açıklamalarda bulundu. İyi bir belediyeciliğin iyi bir planlamadan geçtiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "2050'ye kadar ulaşıma talep iki katına çıkacak." dedi. Türkiye'nin ulaşımda hizmete aldığı mega projelerin yapılmaması durumunda neler olacağını grafiklerle anlatan Karaismailoğlu, ulaşımın bir çileye dönüşeceğini açıkladı. İstanbul'a bir metro müjdesi daha veren Bakan Karaismailoğlu, "Çam ve Sakura Metrosunu bu yıl bitmeden açacağız" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Grafiklerle açıkladı: Kilitlenip kalırdı

    A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

    GRAFİKLERLE AÇIKLADI: "KİLİTLENİP KALIRDI" | VİDEO İZLE

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde flaş açıklamalarda bulundu.

    Bakan Karaismailoğlu, "İyi belediyecilik iyi bir planlamadan geçiyor." dedi.

    Karaismaioğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    2050'ye kadar ulaşıma talep iki katına çıkacak.

    2030'da elektrikli araçların payı yüzde 15 olacak.

    Scooter gibi araçlar kurallara uygun kullanılmalı.



    Raylı sistem yatırımlarına öncelik verilmeli.

    Marmaray'ı bir günde 671 bin kişi kullandı.



    KİLİTLENİP KALIRDI
    2002'den sonra yapılan yatırımların yapılmaması durumunda İstanbul'da trafiğin kilitleneceğini bir grafikle açıklayan Karaismailoğlu megakenttte yapılan yatırımlara dikkat çekti.

    183 milyar dolarlık planlı yatırım yaptık.



    Demiryolu ağırlıklı yatırım programına giriyoruz. 52 ilimiz yüksek hızlı trenle buluşacak.


    2053'e kadar 197 milyar dolarlık yatırım yapacağız.

        YAPILMASIN DEDİKLERİ KÖPRÜLER
        Yazın bazı günlerde 80 bin aracın Osmangazi Köprüsü'nü kullandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bugün ihtiyacın yüzde 70'ini karşılayamayacaktı. Bu araçlar feribotlara akın edecekti. Siz istediğiniz kadar feribot koyun 70 bin araç o seyahatı yapamayacaktı. Seyahatler çileye dönüşecekti. " dedi.

        İstanbul Havalimanı dünyada transfer merkezi oldu.

        Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır.

        Gaziray gurur verici işlerimizinden bir tanesi.



        YIL BİTMEDEN AÇACAĞIZ
        İstanbul'a bir metro müjdesi daha veren Bakan Karaismailoğlu, "Çam ve Sakura Metrosunu bu yıl bitmeden açacağız" dedi.

        İBB yönetimi metroya hafriyat dökerek tarihe geçti.

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        Haberler Güncel Mega projeler yapılmasaydı İstanbul'da ulaşım nasıl olurdu? Bakan Karaismailoğlu grafiklerle açıkladı: "Kilitlenip kalırdı"
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