Mega projeler yapılmasaydı İstanbul'da ulaşım nasıl olurdu? Bakan Karaismailoğlu grafiklerle açıkladı: "Kilitlenip kalırdı"

YAPILMASIN DEDİKLERİ KÖPRÜLER

Yazın bazı günlerde 80 bin aracın Osmangazi Köprüsü'nü kullandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bugün ihtiyacın yüzde 70'ini karşılayamayacaktı. Bu araçlar feribotlara akın edecekti. Siz istediğiniz kadar feribot koyun 70 bin araç o seyahatı yapamayacaktı. Seyahatler çileye dönüşecekti. " dedi.