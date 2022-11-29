MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için 'Türkiye Yüzyılı' önerisi: 5'er yıllık 3 dönem...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bizim düşünmemiz gereken bir gelecek vardır. Başkaları günü birlik siyaset yapabilir. Sadece çıkarlaırnın peşinden koşabilir. Biz öyle yapamayız, öyle davranamayız. Bizim farkımız Türk milletine duyduğumuz aidiyet sevgisindedir.

İyi komşu demek aile demektir. Aile demek tek yürek olmuş insanlar demektir. Doğudan batıya kuzeyden güneye büyük bir aile olan Türk milletiyiz. Bizim inancımıza göre; evden önce komşu, yoldan önce yol arkadaşlığı lazımdır.

Biz komşularımıza elimizi uzatıyor. Komşuluk hukuku kapsamında samimiyetle sorumluluklar üstleniyoruz. Açık hava toplantılarımızın bir yenisini Mersin'de yapacağız. Meydanlardan dolup taşacağız. Milleti Zillet'in boyunduruğuna almak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Herkes kardeş bilerek, Cumhur İttifakı'nın muhteşem zaferine birlikte imza atacağız.