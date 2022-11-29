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    • 29.11.2022 11:59
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    • 29.11.2022 12:01
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    Kılıçdaroğlu’nun sekreteri rezalet çıkardı! Basın mensuplarına çirkin sözler: Size mi soracağım, nerede duracağımı?

    Altılı masanın hazırladığı ve dün kamuoyuyla paylaştığı 'anayasa taslağı' ne toplumda ne de siyaset sahnesinde en ufak bir heyecan kırıntısı yaratamadı. Beklentilerin altında kalan katılımla gerçekleştirilen toplantıda skandal yaşandı. Elinde telefonla basın bölümüne girerek çekim yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sekreteri Derya Gödek, kendisine gösterilen tepkiye çok çirkin bir karşılık verdi. "Ben bu altılı masanın kurucusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalemi'yim size mi soracağım, nerede duracağımı" diyen Gödek, basın mensuplarıyla tartışmaya girdi.

    Kılıçdaroğlu’nun sekreteri rezalet çıkardı!

    HDP destekli 6'lı masanın hazırladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği' öneri toplantısında skandal bir olay yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun sekreteri gazetecilerle tartıştışıp nezaket sınırlarını aştı.

    'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ' TOPLANTISI
    Millet İttifakı 9. toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen ittfak, dün Ankara Bilkent Otel'de bir araya geldi.
    Adaylık konusunda kafaları karışık olan 6 lider, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni kamuoyuna sundu.

    CHP'Lİ SEKRETER GÖDEK'E TEPKİ!
    Sabah'ın haberine göre; CHP Genel Merkez'inde adı sık sık olaylarla gündeme gelen başta 'kayıp hediyeler' olmak üzere millet ittifakı partilerinin ziyaretlerinde ön plana çıkmasıyla meşhur olan 12. Kat Genel Başkan Sekreteri Derya Gödek skandal bir olaya imza attı.

    Elinde telefonla arka sıralardan kalkarak koşar adımlarla basın bölümüne geçip çekimler yapmaya çalışınca emekçi gazeteciler tarafından uyarıldı.

        "SİZE Mİ SORACAĞIM?"
        Gödek'in işlerini engelleyene Gödek'i uyarması üzerine son derece nezaketsiz bir şekilde yanıt verdiği öğrenildi.

        "Ben bu altılı masanın kurucusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalemi'yim size mi soracağım, nerede duracağımı" diye gazetecilerle çıkışan Gödek ile gazeteciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

        FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI'NIN DOSTU
        Derya Gödek, CHP'nin New York'ta ikamet eden genel başkan danışmanı Rasim Bölücek'in sekreterliğinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sekreterliğine yükselerek göreve gelmişti. Bilindiği üzere Rasim Bölücek yakın dostu olan FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile 1159 kez telefonla görüşmüştü.

            'FETÖ/PDY üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski MİT'çi Enver Altaylı, 19 Ağustos'ta Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında da tutuklanmıştı.

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            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu’nun sekreteri rezalet çıkardı! Basın mensuplarına çirkin sözler: Size mi soracağım, nerede duracağımı?
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