Kılıçdaroğlu’nun sekreteri rezalet çıkardı! Basın mensuplarına çirkin sözler: Size mi soracağım, nerede duracağımı?

CHP'Lİ SEKRETER GÖDEK'E TEPKİ!

Sabah'ın haberine göre; CHP Genel Merkez'inde adı sık sık olaylarla gündeme gelen başta 'kayıp hediyeler' olmak üzere millet ittifakı partilerinin ziyaretlerinde ön plana çıkmasıyla meşhur olan 12. Kat Genel Başkan Sekreteri Derya Gödek skandal bir olaya imza attı.