Kılıçdaroğlu’nun sekreteri rezalet çıkardı! Basın mensuplarına çirkin sözler: Size mi soracağım, nerede duracağımı?

HDP destekli 6'lı masanın hazırladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği' öneri toplantısında skandal bir olay yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun sekreteri gazetecilerle tartıştışıp nezaket sınırlarını aştı.
'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ' TOPLANTISI
Millet İttifakı 9. toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen ittfak, dün Ankara Bilkent Otel'de bir araya geldi.
Adaylık konusunda kafaları karışık olan 6 lider, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni kamuoyuna sundu.
CHP'Lİ SEKRETER GÖDEK'E TEPKİ!
Sabah'ın haberine göre; CHP Genel Merkez'inde adı sık sık olaylarla gündeme gelen başta 'kayıp hediyeler' olmak üzere millet ittifakı partilerinin ziyaretlerinde ön plana çıkmasıyla meşhur olan 12. Kat Genel Başkan Sekreteri Derya Gödek skandal bir olaya imza attı.
Elinde telefonla arka sıralardan kalkarak koşar adımlarla basın bölümüne geçip çekimler yapmaya çalışınca emekçi gazeteciler tarafından uyarıldı.