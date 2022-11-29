Son dakika: Sahte doktor soruşturması! Bakan Koca: Göreve başlaması ve maaş alması söz konusu değil

Bakan Koca, şunları kaydetti:

Koronavirüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette. Influenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV'ye aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda Covid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak.

O da muhtemelen 1 ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'mızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek.