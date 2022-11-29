DEVA'nın casusu Metin Gürcan hakkında istenen ceza belli oldu

Duruşmada, sanık Gürcan ve avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ettiği belirtildi.

Duruşmaya 9 Mart'ta devam edilecek.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Sanık Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklandı. Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için savcılığa iade edilmişti.