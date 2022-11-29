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    • 29.11.2022 16:36
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    DEVA'nın casusu Metin Gürcan hakkında istenen ceza belli oldu

    DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan için yargılandığı “casusluk” davasında istenen ceza belli oldu. Bu kapsamda Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    DEVA’nın casusu hakkında istenen ceza belli oldu

    Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

    Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

    Alınan bilgiye göre, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve taraf avukatları savunma yaptı.

    Daha sonra savcı, esas hakkında mütalaasını dosyaya sundu.

    Mütalaada, yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmeler fiziki ve teknik takiple tespit edilen Gürcan'ın aktardığı bilgilerin, açık kaynaklardan elde edilmeyecek içeriklere sahip olduğu kaydedildi.

    Gürcan'ın savunmasında, yabancı diplomatlara, açık kaynaklardan derlediği bilgileri verdiğini iddia ettiği aktarılan mütalaada, elde edilen ortam dinlemesi kayıtları sonucu ise bu bilgilerin, "gizli kalması gereken bilgiler" arasında bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

        Mütalaada, Gürcan'ın, 2016'da görüşmeye başladığı yabancı diplomatlara aktardığı bilgiler arasında, "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin Operasyonu öncesi yaşanılanlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması", "iç siyasi gelişmeler", "ekonomik yatırımlar" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi milli güvenliği ilgilendiren stratejik bilgilerin yer aldığı kaydedildi.

        Bu kapsamda Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Duruşmada, sanık Gürcan ve avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ettiği belirtildi.

        Duruşmaya 9 Mart'ta devam edilecek.

        SORUŞTURMA SÜRECİ
        Sanık Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklandı. Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için savcılığa iade edilmişti.

        Bunun üzerine başsavcılık, Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını Milli Savunma Bakanlığından sormuş ve bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.

        Mahkemece kabul edilen iddianamede, Gürcan'ın para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin Operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

        İddianamede Gürcan'ın, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan 35 yıla kadar, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
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