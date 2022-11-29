Bükretş'te 'üçlü muhtıra' zirvesi! Bakan Çavuşoğlu: Beklentilerimizi vurguladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konulmasının, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta çok önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.