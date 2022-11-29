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    • Güncel
    • 29.11.2022 16:12
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    • 29.11.2022 16:22
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    Bükretş'te 'üçlü muhtıra' zirvesi! Bakan Çavuşoğlu: Beklentilerimizi vurguladık

    Son dakika haberi... Romanya’nın başkenti Bükreş’te İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık." açıklamasında bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu’ndan üçlü zirve değerlendirmesi

    Son dakika haberi... NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla üçlü görüşme gerçekleştirdi.

    Bakan Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında; Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.

    MADRİD'DE 'ÜÇLÜ MUHTIRA' İMZALANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İspanya'nın başkenti Madrid'de dörtlü görüşme gerçekleştirdi.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğinde, NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşmenin ilk bölümü, 2 saat sürdü.

    Verilen aranın ardından liderler yeniden bir araya gelerek bir süre daha müzakereleri sürdürdü.

    Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

    Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza attı.

    İmza töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg huzurunda gerçekleşti.

        TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI
        Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Üçlü Muhtıra" ile ilgili, "Türkiye istediğini aldı" değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konulmasının, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta çok önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

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        Haberler Güncel Bükretş'te 'üçlü muhtıra' zirvesi! Bakan Çavuşoğlu: Beklentilerimizi vurguladık
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