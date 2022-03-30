DEVA'nın casusu Metin Gürcan'ın yargılandığı davada flaş karar! Kapalı görülecek

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin ve açıklama" suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanmasına başlandı.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti, suça konu fiillerden bir bölümünün devlet sırrı kapsamında kaldığı gerekçesiyle duruşmanın kapalı görülmesine karar verdi. Bunun üzerine basın mensupları ve izleyiciler salondan çıktı.
Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından duruşmaya Metin Gürcan'ın savunmasıyla devam edilmesi bekleniyor.
SORUŞTURMA SÜRECİ
Sanık Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklandı.