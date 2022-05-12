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    Son dakika: DEVA Partili casus Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı

    Son dakika haberi... Bir istihbarat servisinin yazışmasında ‘Gurmet’ kod adıyla bahsedilen DEVA Partili Metin Gürcan’ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

    DEVA Partili casus hakkında yeniden tutuklama kararı

    Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, mahkeme kararının ardından tahliye edildi.

    "Casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle dün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Gürcan'ın, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

    Tahliye yazısının Sincan Ceza İnfaz Kurumuna ulaşmasının ardından işlemi tamamlanan Gürcan, gece 01.00 sıralarında serbest bırakıldı.

    Gürcan'ı cezaevi nizamiyesinde aile üyeleri ile avukatları karşıladı.

    SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
    Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliye edilmesine itiraz etti.

    İTİRAZ KABUL EDİLDİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edildi.

    YENİDEN TUTUKLAMA TALEBİ
    İtiraz dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkati çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

        Dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti.

        Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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