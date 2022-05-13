DEVA casusu Metin Gürcan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "casusluk" suçundan yargılandığı davada tahliyesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gürcan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Gürcan, tahliye kararının kaldırılmasına karşı savunması alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEVA kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "casusluk" suçundan yargılandığı davanın 11 Mayıs'taki duruşmasında yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmişti.
SAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin tahliye kararına itiraz etmiş, dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.