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    • Güncel
    • 29.11.2022 21:24
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    • 29.11.2022 21:31
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    NATO'dan Türkiye'ye destek mesaj: erörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyoruz

    "Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, son korkunç terör saldırıları sonrasında can kayıplarının yasını tutan Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz."

    NATO’dan Türkiye’ye destek mesajı

    "Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, son korkunç terör saldırıları sonrasında can kayıplarının yasını tutan Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz."

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel NATO'dan Türkiye'ye destek mesaj: erörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyoruz
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