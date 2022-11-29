NATO'dan Türkiye'ye destek mesaj: erörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyoruz

"Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, son korkunç terör saldırıları sonrasında can kayıplarının yasını tutan Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz."



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