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    • 30.11.2022 11:31
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    • 30.11.2022 11:31
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    TOKİ İstanbul TUZLA 2+1, 3+1 kura sonucu SORGULAMA EKRANI - İstanbul Tuzla TOKİ KURA SONUÇLARI saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

    TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti.

    takvim.com.tr
    İstanbul Tuzla TOKİ KURA SONUÇLARI

    TOKİ Başkanlığı tarafından yayımlanan haftalık takvim sonrasında, 11 ilin kura çekimini kapsayan ikinci etap başlamıştı. 28 Kasım'da sona erecek olan ikinci etap kura çekilişi öncesinde, TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen 508 adet konutun kura çekilişi için tarih belli oldu.

    TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    TOKİ KURALARINDA ÜÇÜNCÜ ETAP BAŞLIYOR

    Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş'la birlikte başladı.28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek. Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor.

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

        TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

        "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

        Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

        TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

        TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?

        TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
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